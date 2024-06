Fußball EM-Achtelfinale für Österreich nach 3:1 gegen Polen greifbar

Österreich um Trainer Ralf Rangnick hat das zweite Gruppenspiel bei der Europameisterschaft mit 3:1 (1:1) gegen Polen gewonnen und vor dem abschließenden Duell mit den Niederlanden alle Chancen aufs Achtelfinale. Die Chancen der polnischen Auswahl um Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski sind nach der zweiten Niederlage dagegen auf ein Minimum gesunken.

Vier Tage nach dem 0:1 gegen Frankreich erzielte Gernot Trauner in Berlin am Freitag in der 9. Minute das schnellste Tor Österreichs bei einer Fußball-EM. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch den ehemaligen Hertha-Profi Krzysztof Piatek (30. Minute), der anstelle des angeschlagenen Lewandowski in der Startelf stand, trafen Christoph Baumgartner (66.) und Marko Arnoutovic (78./Foulelfmeter) für die als Geheimfavorit gehandelten Österreicher.

