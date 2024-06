Fußball-EM Österreich gegen Niederlande: Zehntausende Fans erwartet

Zum Spiel Niederlande gegen Österreich bei der Fußball-EM im Berliner Olympiastadion werden am (heutigen) Dienstag tausende Fans beider Länder in der Hauptstadt erwartet. Die Oranje-Fans, die Karten für das Spiel (18.00 Uhr/RTL/MagentaTV) haben, treffen sich am Nachmittag am Hammarskjöldplatz am Messegelände und ziehen von dort aus Richtung Stadion. Die Österreicher treffen sich zum Vorfeiern am Breitscheidplatz nahe dem Ku'damm.

Parallel können die fußballbegeisterten Menschen auch die beiden großen Fanzonen am Brandenburger Tor und Reichstagsgebäude besuchen, wo das Spiel und weitere Partien des dritten Vorrunden-Spieltags übertragen werden. Zehntausende Fans werden dort im Laufe des Nachmittags und Abends erwartet.

Drei weitere EM-Spiele finden in Berlin statt: ein Achtelfinale am Samstag, sowie ein Viertelfinale eine Woche später und das Endspiel am 14. Juli.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-520942/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.