Fußball Fanzonen in Berlin nach Gewitter wieder geöffnet

Die Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag in Berlin sind nach knapp zweistündiger Schließung wieder geöffnet. Rechtzeitig zum EM-Spiel der Gruppe D zwischen Polen und Österreich im Berliner Olympiastadion um 18.00 Uhr ließ der Veranstalter Kulturprojekte Berlin wieder Fußballfans auf das Areal. «Viele Menschen sind auch in der Nähe geblieben und kommen jetzt schnell wieder aus die Fanzones», sagte eine Sprecherin am Freitagabend.

Der Veranstalter hatte den Bereich kurz vor 16.00 Uhr wegen eines erwarteten Unwetters geschlossen. Die Sicherheit der Menschen gehe vor, hieß es. «Nachdem das Unwetter im Wesentlichen an uns vorbeigezogen ist, können wir nun wieder alle Fans sicher zum gemeinsamen Feiern vor das Brandenburger Tor und den Reichstag einladen», so die Veranstalter nach Gewitter und kräftigen Regenschauern in Berlin.

