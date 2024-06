Fußball Gute Stimmung auf Fanmeile und Autokorso nach EM-Auftaktsieg

Zehntausende Fans haben am Freitag bei ausgelassener Stimmung den EM-Auftaktsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor gefeiert. Die Nacht verlief laut Lagezentrum ruhig. Über den Kurfürstendamm sei nach dem 5:1 Sieg gegen Schottland ein größerer Autokorso mit hupenden Fahrzeugen und wehenden Deutschlandflaggen gefahren. Die Stimmung sei friedlich gewesen, sagte ein Sprecher. Die Polizei wollte am Samstagmittag eine Bilanz zu Geschehnissen rund um das Eröffnungsspiel veröffentlichen.

Wenige Stunden vor Anpfiff hatte am Freitag ein verdächtiger Rucksack an der Fanzone am Reichstag für Aufregung gesorgt. Die Polizei räumte zeitweise einen Teil des Bereichs, gab dann aber wieder Entwarnung.

Am Samstag findet im Berliner Olympiastadion um 18 Uhr das Duell zwischen Spanien und Kroatien statt. Am Breitscheidplatz wird ein Treffpunkt für Fans eingerichtet. Aus Sicherheitsgründen werden der Kurfürstendamm/Tauentzienstraße und die Budapester Straße für den KFZ-Verkehr gesperrt. Rund um das Stadion wird nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale eine Verkehrssonderzone eingerichtet, um Anwohner und Gewerbetreiber vor Verkehr durch Parkplatzsuchende zu schützen.

