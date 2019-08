Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 19 Jahre alten Mann auf einem Supermarkt-Parkplatz in Berlin-Prenzlauer Berg hat der Angeklagte den Mordvorwurf zurückgewiesen. Er habe den ihm unbekannten Geschädigten nicht töten wollen, ließ der 29-Jährige über seinen Anwalt erklären. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte grundlos angriff. Es sei ihm bei der Tat im Februar 2019 „einzig darum gegangen, aufgestaute Aggressionen abzureagieren“, hieß es in der am Freitag zu Prozessbeginn verlesenen Anklage. Der Fußballfan wurde im Brustkorb getroffen und starb wenig später.

Der 19-Jährige kam mit einem Begleiter von einem Fußballspiel, als ihn der aus Rumänien stammende Angeklagte gegen 17 Uhr angegriffen haben soll. Das Trikot des 1. FC Union Berlin, das das Opfer trug, sei allerdings nicht Auslöser des Angriffs gewesen, so die Ermittlungen. Zeugen hätten geschildert, dass der junge Mann auf die Pöbeleien des Angeklagten nicht reagiert und sich defensiv verhalten habe, hieß es am Rande der Verhandlung.

Der Angeklagte äußerte sich zu Prozessbeginn nicht persönlich zu den Vorwürfen. Sein Verteidiger hatte erklärt, bei seiner Einlassung zur Sache beziehe sich sein Mandant auf seine Aussagen bei der Polizei. Damals hatte der 29-Jährige erklärt, dass er unter erheblichem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden habe. Auf dem Parkplatz hätten „Jugendliche eine Bemerkung gemacht“. In einer Rangelei habe er sich bedroht gefühlt und in den Arm des Gegners stechen wollen. (dpa)