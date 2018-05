Die Wahrheit liegt wie immer dazwischen: Paragraph 1 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung hat bereits eine gesetzliche Regelung, die nicht oft genug wiederholt werden kann: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“ Dies gilt übrigens für alle, die am Straßenverkehr teilnehmen: Radfahrer, Autofahrer, Fußgänger und ÖPNV.

Aufgabe von Politik ist es, die Interessen in unserer Stadt auszugleichen, auch dafür sind wir gewählt. Weder kann und wird Berlin eine ausschließliche Autostadt sein, noch wird Berlin eine ausschließliche Fahrradstadt sein. Einzel- oder Partikularinteressen zu vertreten, spaltet unsere Stadt und führt nicht zusammen. Deshalb hat die SPD-Fraktion Änderungsvorschläge beschlossen, damit alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt und in allen Berliner Kiezen berücksichtigt werden.

Denn schon heute ist ein Auseinanderdriften von Innen- und Außenbezirken festzustellen. Nicht nur beim Wohnen, sondern auch bei der Mobilität: Auf der S 5 von Kaulsdorf in die Berliner City fallen am Tag eine Vielzahl an Zügen aus. Eine Folge der S-Bahnkrise, die insbesondere in den Außenbezirken spürbar ist.

Aus unterschiedlichsten und nachvollziehbaren Gründen nutzen Berlinerinnen und Berliner ein Auto: Die alleinerziehende Mutter aus Kaulsdorf-Nord, die morgens ihr Kind zur Kita bringt, welche nicht direkt im Wohnkiez ist, fährt mit dem Auto in die Stadt, um das Kind abends abzuholen und zum Sport zu bringen. Das Seniorenehepaar aus Pankow fühlt sich abends mit dem Auto zum Konzert sicherer, als mit der U-Bahn zum Alexanderplatz zu fahren. Der Kioskbetreiber, der mit dem Auto seine Ware vom Großmarkt zum Späti bringt.

Wir werden keine Berlinerin und keinen Berliner zwingen, ein bestimmtes Verkehrsmittel zu nutzen. Jeder soll selbst entscheiden, welches Verkehrsmittel er favorisiert. Auch das zählt zur vielgelobten ‚Berliner Liberalität‘. Aber klar ist auch, es wird Einschränkungen für den Autoverkehr geben.

Für Fahrradfahrer soll es Fahrradschnellwege in die City und sichere Fahrradwege geben. Das ist unser erklärter politischer Wille ganz unabhängig vom Mobilitätsgesetz und darauf brauchen die Berlinerinnen und Berliner auch nicht zu warten. Deshalb stellen wir mit großer Sorge fest, dass alleine im Jahre 2017 mit rund 10 Millionen Euro, die das Abgeordnetenhaus zusätzlich für die Fahrradinfrastruktur zur Verfügung stellte, der ganz überwiegende Teil der verfügbaren Mittel von der Verkehrsverwaltung noch nicht verbaut wurde.

Auch die weiteren 16 Millionen Euro der Koalitionsfraktionen aus Mitteln des Programms „SIWA“ für die Fahrradinfrastruktur sind bisher nicht ansatzweise verbaut. Wem es mit einer Verkehrswende ernst ist, muss dann aber auch die Mittel dafür ausgeben.

Emissionsfreier ÖPNV

Auch für den Öffentlichen Personennahverkehr wollen wir endlich eine Verkehrswende hin zu einem emissionsfreien ÖPNV ab 2025. Gerade erst war Wirtschaftssenatorin Ramona Pop in China und hat eindrucksvoll nach Berlin mitgebracht, dass die Volkswirtschaft mit immenser Bevölkerung in den Städten schon heute E-Busse in 20 Minuten lädt, übrigens in Kooperation mit Daimler gebaut. Als Gastgeschenk hat Pop einen Bus im Maßstab 1:100 mitgebracht. Wir wollen, dass die BVG in Berlin eine Vorreiterrolle für E-Mobilität einnimmt, nicht nur im Maßstab 1:100, sondern zu 100 Prozent. Deshalb wollen wir verbindliche Regelungen im Gesetz, wann der ÖPNV in Berlin emissionsfrei sein muss.

Und wir stehen für eine Mobilität, die gleichwertig in allen Berliner Kiezen angeboten wird. Was durch Artikel 72 des Grundgesetzes seit Jahrzehnten angestrebt wird, muss auch für die Berliner Lebensverhältnisse selbstverständlich sein. Dies bedeutet für uns auch, dass die Innenstadtmobilität nicht gegen die Außenstadtmobilität ausgespielt wird.

Auch am späten Abend muss es möglich sein, dass in Spandau oder Marzahn-Hellersdorf ein öffentliches und sicheres Verkehrsangebot besteht. Und das wollen wir mit unseren Änderungen auch im neuen Mobilitätsgesetz gesetzlich festgelegt wissen.

Die Zeitleiste der Koalitionsfraktionen zur Verabschiedung des Mobilitätsgesetzes im Juni 2018 war dabei durchaus ambitioniert. Erst im März wurde das Mobilitätsgesetz durch den Senat in das Abgeordnetenhaus eingebracht. Und natürlich haben die Abgeordneten das Recht, das Gesetz zu beraten und zu diskutieren, frei nach dem „Struck’schen Gesetz“: Kein Gesetz verlässt das Parlament so, wie es eingebracht wurde.

Dabei ist es völlig legitim in einer Demokratie, dass Vorschläge diskutiert werden. So hat der BUND-Berlin mit einem öffentlichen Brief einen richtigen Weg für den öffentlichen Diskurs gewählt: Während einzelne Vorschläge begrüßt werden, werden andere Vorschläge abgelehnt. Diese Anregungen finden Berücksichtigung in der Entscheidungsfindung in den Ausschüssen im Parlament und in den Fraktionen. Denn es geht immer darum, wie wir gemeinsam in unserer Stadt leben wollen.

Dabei müssen wir um die besten Ideen werben und anerkennen, dass die Vorstellungen von Verbänden und Koalition, von Opposition und Koalition auch innerhalb der verschiedenen Kieze unterschiedlich sind. Und das ist auch gut so. Diesem Wettbewerb der besten Ideen stellen wir uns verantwortungsbewusst und treffen Entscheidungen, die für die gesamte Stadt gut sind: Für die Innen- wie die Außenbezirke, für Ost und West und für Fahrrad- und Autofahrer. Denn dies alles gehört zu Berlin.

Sven Kohlmeier ist Abgeordneter aus Kaulsdorf/Hellersdorf und rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Tino Schopf ist Abgeordneter aus Prenzlauer Berg-Ost und Weißensee und verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.