Thomas Lengfelder sprach von „sehr, sehr, sehr vielen offenen Fragen“, zuletzt mit Blick auf die für Freitag vorgesehene Öffnung der Restaurants. Der Hauptgeschäftsführer des Berliner Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) forderte von der Wirtschaftsverwaltung Antworten.

Dem kam diese nun nach. In Absprache mit der Gesundheitsverwaltung müssen Wirte, die erstmals seit der Schließung ihrer Lokale am 22. März wieder Gäste bewirten wollen, zahlreiche Regeln beachten. Die wohl wichtigste von ihnen: Das Abstandsgebot gilt auch in Gaststätten.

Treffen sich Personen aus zwei Haushalten zum gemeinsamen Essen, müssen diese den Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. Allerdings gilt die Regel nur, „soweit die Umstände dies zulassen“. Für Personen aus einem Haushalt gilt sie ohnehin nicht.

Und Gastronomen trifft keine aktive Kontrollpflicht. Dafür sind die Ordnungsämter zuständig.

Wenige Vorschriften, viele Empfehlungen

Pflicht wiederum ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für das Personal im Gastraum. Köche und andere Mitarbeiter ohne Kundenkontakt müssen keine Maske tragen, Gästen wird es aber „dringend empfohlen“.

Weitere im Vorfeld debattierte Vorgaben haben es gar nicht in die Rechtsverordnung des Senats geschafft. Eine Reservierungspflicht für Gäste besteht nicht, ebenso wenig wie eine Pflicht zur Aufnahme der persönlichen Daten von Besuchern.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Beides wird lediglich dringend empfohlen. Auch eine maximale Anzahl der Gäste eines Restaurants ist nicht festgelegt. Diese ergebe sich aus Größe und Bauart des Betriebes, teilte die Wirtschaftsverwaltung mit. Nicht geregelt ist zudem die Höchstdauer des Aufenthalts.

Mehr zum Thema Gaststätten dürfen ab Freitag wieder öffnen Was künftig in Berlins Restaurants erlaubt ist – und was nicht

Gute Nachrichten für Wirte kommen aus Friedrichshain-Kreuzberg: Der Bezirk will vorübergehend Parkplätze oder ganze Straßen sperren, damit Gäste vor den Lokalen ausreichend Platz finden. Denkbar seien sogar „Schankstraßen“, hieß es aus dem Bezirksamt.