Für die Mieter in der Gleditschstraße 39-43 in Schöneberg wird es ernst: Am heutigen Montag läuft die Frist zur Ausübung des bezirklichen Vorkaufsrechts aus. Wenn der Bezirk nicht zum Zuge kommt, könnte der Gebäudekomplex an einen Investoren verkauft werden.

Wie berichtet, protestierten Anwohner mit einem Fest Anfang August gegen einen möglichen Verkauf und forderten eine Ausübung des Vorkaufsrechts. Der Grüne Baustadtrat Jörn Oltmann appellierte an Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), den Fall zu prüfen. Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) sagte, das Bezirksamt setze sich dafür ein, dass es in der Gleditschstraße weiterhin bezahlbare Mieten gebe und es nicht zu Eigenbedarfskündigungen komme.

Erst Ende 2018 traf der Bezirk im Fall eines weiteren Gebäudekomplexes in der Gleditschstraße 49-69 eine Abwendungsvereinbarung mit dem Käufer. (Tsp)