Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit. Am Montag ist das genau 75 Jahre her. In Berlin wird deshalb an verschiedenen Orten dieses historischen Datums gedacht, das heute in aller Welt als Holocaustgedenktag gilt. Eine zentrale Feierlichkeit gibt es in der Hauptstadt aber auch in diesem Jahr nicht.

Die Senatsmitglieder gehen zu verschiedenen Gedenkveranstaltungen. Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) wird am Montag einen Kranz am Denkmal für die ermordeten Juden Europas niederlegen und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) den Senat am Abend beim Gedenkkonzert in der Staatsoper vertreten.

Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) nimmt an einer Gedenkstunde für die Opfer der Euthanasie an der Tiergartenstraße teil. Senatssprecherin Claudia Sünder teilte auf Tagesspiegel-Anfrage mit: „Daneben gibt es keine eigene, vom Senat initiierte Gedenkveranstaltung.“

Müller nimmt erst am Mittwoch an Gedenkstunde des Bundestages teil

Der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD), nimmt am Montag, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, laut Senatskanzlei an keiner Veranstaltung teil. Er wird am Mittwoch zu einer Gedenkstunde des Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus erwartet. In Teilen der jüdischen Gemeinde werden die Köpfe darüber geschüttelt: Das sei eine „vertane Chance“ in Zeiten des wiedererstarkenden Antisemitismus, heißt es.

Warum es nun keine zentrale Veranstaltung gibt? Dazu erklärt die Senatskanzlei, der Holocaustgedenktag sei „ ein nationaler Gedenktag und nationale Gedenktage werden nicht immer von allen Bundesländern durch eigene Veranstaltungen begangen“. Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick über die Berliner Landesgrenze: Der Landtag Brandenburg und die Gedenkstätte Sachsenhausen richten eine gemeinsame Veranstaltung aus.

In Bayern hat Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) in Passau einen „Dreiländer-Holocaust-Gedenktag“ zusammen mit Tschechien und Österreich organisiert. In Schleswig-Holstein veranstaltet der Landtag ein zentrales Gedenken und in Rheinland-Pfalz gibt es bereits seit 1998 am Holocaustgedenktag eine Sondersitzung des Landtages. Zwei Jahre zuvor hatte der damalige Bundespräsident Roman Herzog (CDU) den Gedenktag am 27. Januar initiiert, seit 2006 wird er weltweit als Gedenktag begangen.