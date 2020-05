Früher wurden am 2. Mai immer die Scherben in Kreuzberg zusammengekehrt, und dann wurde Bilanz gezogen. Wie viele Autos brannten? Wie viele Festnahmen? Wie viele verletzte Beamte? Wie war die Taktik auf Seiten der Polizei und der Autonomen?

Scherben müssen schon seit einigen Jahren nicht mehr zusammengekehrt werden, mangels Krawall. In diesem Jahr muss erstmals auch die Bilanz am 2. Mai ausfallen. Sie kann erst in zwei Wochen gezogen werden, und zwar an Hand von Infektionszahlen. Wird Kreuzberg 36 das Ischgl an der Spree? Solch dicht gedrängte Menschenmengen hat die Stadt seit Ausbruch der Pandemie nicht gesehen. Abstand? Fehlanzeige.

In den vergangenen beiden Monaten hatten sich die Berliner an die 1,5 Meter gewöhnt, so schien es. Am Abend des 1. Mai war das vergessen. 1000 Vermummte Autonome spielten zwei Stunden Katz und Maus mit der Polizei, sie hetzten im Zickzack und im Laufschritt durch ihren Kiez. In normalen Jahren wäre das nicht weiter bemerkenswert, derzeit ist das nur dumm.

Noch viel dümmer verhielt sich das Kreuzberger Feierpublikum, also die Mischung aus Gaffern, Trinkern und Neu-Berliner Studenten. Nur die Touristen fehlten dieses Jahr. Während die cleveren Autonomen den Mundschutz schon wegen der Vermummungsfunktion angelegt hatten, fielen die Masken der Feiernden am Abend weitgehend. Sie stören ja beim Biertrinken, rauchen, kiffen.

Aus Spätis und aus Kneipen drang Musik, das Bier floss in Strömen. War der Späti leer gekauft, wurde mit dem Auto Nachschub geholt, ein lauwarmes Sternburg für 1,50, direkt aus dem Kofferraum. „Die geballte Unvernunft, das ärgert mich“, so hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) bereits am frühen Abend formuliert.

Der SPD-Abgeordnete Tom Schreiber sieht ein zweites Ischgl und kritisierte: "Schlichtweg Verantwortungslos."





Die Menschen saßen dicht an dicht

Die Polizei wird sich fragen lassen müssen, spätestens im nächsten Innenausschuss, wieso sie am Abend darauf verzichtete, das Abstandsgebot durchzusetzen. Am Nachmittag waren im Görlitzer Park oder auf dem Oranienplatz Polizisten von Grüppchen zu Grüppchen gezogen und hatten die 1,50 Meter durchgesetzt. Freundlich, aber bestimmt. Am Abend war das vorbei. Vor den Spätis standen oder saßen die Menschen dicht an dicht.

Bier gab es reichlich in den Kreuzberger Spätis - und Gedränge davor. Foto: Jörn Hasselmann

Dabei war reichlich Polizei präsent. 5000 Beamte, darunter 1400 aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei, waren im Einsatz. Das sind nur wenige Hundert weniger als in den Vorjahren - ohne die Corona-Beschränkungen. Und es gab viel weniger zu tun. Das Massenbesäufnis Myfest fiel aus, die großen Demonstrationen ebenfalls. Die über den Twitter-Account „Revolutionärer 1. Mai Berlin“ gesteuerte Autonomendemo (Motto: „Der 1. Mai lässt sich nicht verbieten“) war für die Polizei weder neu noch problematisch. Solche „Spontan“-Aufzüge hatte es in den Vorjahren regelmäßig ab 18 Uhr gegeben. Aus dem Hubschrauber lässt sich prima verfolgen, wohin die Demonstranten rennen, dieses taktische Mittel der Polizei unterschätzen offenbar selbst altgediente Autonome. Der Corona Abstand von 1,50 Meter lässt sich weitaus schwerer verfolgen. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte am späten Abend: „Die Personen, die sich in Kreuzberg zu einer größeren Demonstration formieren wollten, haben ein klares Statement gegen den Infektionsschutz, gegen den Schutz anderer gesetzt, unverantwortlich gehandelt.“

Diese Hundertschaft trug einheitliche Masken - eine Ausnahme. Foto: Jörn Hasselmann

Die von der linksextremistischen Szene angekündigte Abschlusskundgebung auf dem Mariannenplatz fiel aus, die Polizei hatte alle Zugänge einfach gesperrt. Natürlich war auch die Oberbaumbrücke nach Friedrichshain in der Hand der Polizei, ein Ausweichen in die Rigaer Straße war unmöglich.

Sachbeschädigungen gab es kaum, nur ein paar ausgekippte Farbeimer wie an der Ecke Naunynstraße Foto: Jörn Hasselmann

Und sonst? Sachbeschädigungen gab es kaum, in der Mariannenstraße wurden einige Farbtöpfe auf den Asphalt gekippt. Angekündigt waren „dezentralen Aktionen" - es blieb beim Katz-und-Maus-Rennen durch den Kiez. Die Aggressivität der Demonstranten war deutlich geringer als in den Vorjahren, es wurden keine schweren Böller gezündet als „Startsignal", es blieb bei etwas Feuerwerk. Dass die Polizei die Lage im Griff hatte, zeigt die hohe Zahl von Festnahmen. Bereits am Abend waren es gut 50, selbst kleine Straftaten, zum Beispiel bei einigen Rangeleien in der Skalitzer Straße wurden konsequent verfolgt und die Verdächtigen aus der Menge geholt.









