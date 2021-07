In Deutschland sind nach einer Mitteilung des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstmals Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Hausschweinen aufgetreten. Dies habe das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) am Donnerstag nachgewiesen. Bislang war diese Schweinepest in Deutschland nur bei Wildschweinen aufgetreten.

Die positiv getesteten Schweine stammen aus Brandenburg. Sie betreffen demnach einen Bio-Betrieb im Landkreis Spree-Neiße und eine Kleinst-Haltung im Landkreis Märkisch-Oderland.

In dem Betrieb im Landkreis Spree-Neiße sei das Virus bei einem verendeten Tier nachgewiesen worden, teilte das Verbraucherschutzministerium in Potsdam mit. Daraufhin seien alle 200 Tiere des Bestandes getötet und "unschädlich beseitigt" worden. Die Kleinsthaltung in Märkisch-Oderland habe lediglich zwei Tiere umfasst.

Wie es zur Ansteckung der Tiere kam, wird jetzt untersucht. "Wichtig ist nun, dass wir zügig die Ursache für den Eintrag in die Schweinebestände finden, damit wir wissen, welchen Weg das Virus genommen hat", erklärte Brandenbugs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) "Dass die Fälle offenbar schnell gefunden wurden zeigt, dass das Tierseuchenmonitoring funktioniert."

Schutzzonen werden eingerichtet

Beide Fälle traten in den bereits von der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen betroffenen Landkreisen nahe der polnischen Grenze auf. Um die betroffenen Betriebe sollen jetzt Schutzzonen und Überwachungszonen eingerichtet werden.

Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine schwere Virusinfektion, die ausschließlich Schweine - sowohl Wild- als auch Hausschweine - betrifft und für sie meist tödlich ist. Für den Menschen ist der Erreger ungefährlich, teilt das Ministerium weiter mit. Die Krankheit kann weder durch den Verzehr von Schweinefleisch noch Kontakt zu Tieren auf den Menschen übertragen werden.

Allerdings stellt sie für die Nutztierhaltung eine wirtschaftliche Bedrohung dar. Die betroffenen Halter können zwar Entschädigungen aus der Tierseuchenkasse bekommen. Doch die Folgen der Seuche sind schon länger für die Landwirte spürbar: Wichtige Exportmärkte, vor allem China, haben schon vor Monaten ihre Tore für Schweinefleisch aus Deutschland geschlossen. (Tsp, dpa)