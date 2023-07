Gefahrenlage in Berlin-Spandau Polizei warnt vor Person mit Schusswaffe in Schulnähe

In Berlin-Spandau soll sich eine Person mit einer Schusswaffe aufhalten. Die Berliner Polizei hatte am Freitagvormittag einen Anruf eines Bürgers erhalten, der darüber informierte.

Demzufolge halte sich die Person rund um den Carlo-Schmid-Platz im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt auf. In diesem Bereich sind mehrere Schulen. So etwa die Carlo-Schmid-Oberschule und die Grundschule am Birkenhain.

Einem Polizeisprecher zufolge bestehe zwar eine mögliche Gefährdungssituation, es bestehe zurzeit aber kein konkreter Verdacht auf eine Straftat. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort.