Geflügelpest-Alarm im Berliner Zoo Bereits über 80 Vögel getestet – Bezirksstadträtin schließt vorsorgliche Tötungen nicht aus

Erst Mitte nächster Woche könnte sich zeigen, wie es mit dem wegen Vogelgrippe geschlossenen Berliner Zoo weitergeht. Dann sollen laut einer Sprecherin erste Testergebnisse vorliegen. Der Zoo war am Freitag geschlossen worden, nachdem das Testergebnis für einen gestorbenen Vogel vorlag. Er erlag demnach der Vogelgrippe.

Derzeit verschaffe sich der Zoo einen Überblick über die genaue Lage, erklärte die Sprecherin in einer E-Mail an die Deutsche Presse-Agentur. Zuerst seien die 86 Vögel getestet worden, die kürzlich mit dem infizierten Tier in Kontakt gewesen seien. Nun folgten weitere 200 Vögel ohne direkten Kontakt, die von denselben Tierpflegerinnen und Tierpflegern versorgt worden seien.

„Wir hoffen auf erste Ergebnisse voraussichtlich Mitte nächster Woche“, erklärte die Sprecherin. Sobald die ersten Ergebnisse vorlägen, werde sich der Zoo äußern. Das Aquarium und der Tierpark Berlin blieben geöffnet.

Bezirksstadträtin schließt vorsorgliche Tötungen nicht aus

Dass Tiere vorsorglich getötet werden, schloss Almut Neumann (Grüne), die als Bezirksstadträtin in Mitte für das Veterinäramt zuständig ist, am Freitagabend zumindest nicht aus. „Wir müssen jetzt mal gucken“, sagte sie der „Abendschau“ des RBB. Erst wenn die Testungen abgeschlossen seien, sei zu überblicken, „ob wir es mit einem Einzelfall zu tun haben oder ob es sich wirklich um ein größeres Seuchengeschehen handelt“.

Es stehe „auf jeden Fall zu befürchten“, dass die Vogelgrippe in Berlin angekommen ist, sagte Neumann weiter. Zumindest in dem Sinne, „dass wir natürlich in ganz Mitteleuropa gerade eine Ausbreitung der Vogelgrippe sehen.“ Die Vögel im Zoo so von Wildvögeln abzuschirmen, wie es nun der Fall ist, sei im Normalfall nicht möglich, erklärte sie.

Das Zoogelände in der City West war am Freitagmittag geräumt worden. Ein Sprecher der Senatsumweltverwaltung sagte, dass ein erster Vogelgrippe-Fall festgestellt und bestätigt worden sei. Ein Hammerkopf, eine afrikanische Wasservogelart, sei bereits tot.

Ein Aushang am Eingang zum Berliner Zoo informiert über die Schließung des Geländes für Besucher. © Foto: dpa/Monika Skolimowska

Der Zoo werde zunächst auf unbestimmte Zeit geschlossen, um eine weitere Verbreitung der Krankheit durch Besucher und ein Übergreifen auf Haustiere und anderen Geflügelbestände zu verhindern. Der Zoo sei ein Bereich, „den man gut isolieren kann“.

Wie der Tagesspiegel aus Behördenkreisen erfuhr, wird intern mit einer wochenlangen Schließung gerechnet. Jetzt werden laut dem Sprecher der Umweltverwaltung weitere Proben von Tieren labortechnisch untersucht. „Erst dann ist klar, wie groß das Ausmaß ist und wie lange der Zoo geschlossen werden muss“, sagte der Sprecher.

Nahezu alle Vögel – inklusive unserer Pinguine – wurden inzwischen in rückwärtige Volieren beziehungsweise Stallungen gebracht. Christian Kern, Zoologischer Leiter

Der Hammerkopf sei bereits am vergangenen Sonntag gestorben. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg habe nun einen positives Ergebnis gemeldet, dies sei vom nationalen Referenzlabor für aviäre Influenza bestätigt worden. Der Expertenstab aus Tierärzten, Kuratoren und Tierpflegern sowie dem zoologischen Leiter des Zoo Berlin habe unverzüglich Schutzmaßnahmen in die Wege geleitet.

„Wir haben unmittelbar mit weitreichenden Quarantänemaßnahmen reagiert. Nahezu alle Vögel – inklusive unserer Pinguine – wurden inzwischen in rückwärtige Volieren beziehungsweise Stallungen gebracht“, erklärte der zoologische Leiter von Zoo und Tierpark Berlin, Christian Kern. „Glücklicherweise zeigt kein weiteres Tier entsprechende Krankheitssymptome. Dennoch werden alle Vögel auf die aviäre Influenza getestet“, ergänzt er.

Betroffen seien Abdimstörche, Brillenpelikane und Kronenkraniche. Die mit der Versorgung von Vögeln betrauten Mitarbeiter tragen laut Kern nun Schutzkleidung, um eine Verschleppung des Virus auszuschließen. Der Bezirk Mitte als zuständige Veterinärbehörde habe die Sperre des Tierbestandes verfügt. Zudem sei eine Risikoanalyse angeschoben worden. Vorsorglich werde auch der Tierpark Berlin einen Großteil seiner Vögel in Stallungen bringen.

Ein Hammerkopf. © IMAGO/imagebroker

Wie das Unternehmen erklärte, werden seit dem Auftreten der Vogelgrippe in Mitteleuropa seit einigen Jahren im Zoo und Tierpark Berlin verstorbene Vögel stichprobenartig auf aviäre Influenza getestet.

Die sogenannte aviäre Influenza ist bekannt als Vogelgrippe oder Geflügelpest. Das Virus dahinter heißt H5N1. Es ist bisher nur in seltenen Einzelfällen mit Infektionen beim Menschen in Verbindung gebracht worden. In Vogelbeständen kann es sich jedoch leicht ausbreiten – für sie ist es eine tödliche Gefahr. Fälle von Vogelgrippe gab es nach offiziellen Angaben auch schon in Zoos und Tierparks in Greifswald, Karlsruhe, Rostock, Heidelberg und im Maintal.

„Eine vorsorgliche Schließung des gesamten Geländes des Zoos ist in dieser Situation ein wichtiger Schritt, bis wir uns einen besseren Überblick über die Situation verschafft haben“, erklärte der Sprecher der Umweltverwaltung. „Oberstes Ziel ist es, eine Ausbreitung der aviären Influenza zu vermeiden.“

Die Senatsumweltverwaltung appellierte, wer tote Vögel in Berlin finde, solle diese nicht anfassen. Wer dies doch getan habe, solle gründlich die Hände waschen. Es sei zwar unwahrscheinlich, dass die Vogelgrippe auf Menschen überspringt, aber durch Mutationen auch nie ganz auszuschließen.

„Die Zusammenarbeit zwischen Veterinäramt, Zoo und Senatsverwaltung funktioniert sehr gut“, sagte Bezirksstadträtin Almut Neumann. „Alle Beteiligten versuchen gemeinsam, der Situation Herr zu werden und schnell zu reagieren.“ (mit dpa/lea)

