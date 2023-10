Gegen Gewalt an Schulen Kundgebung an Ernst-Abbe-Gymnasium verboten

Die Elternvertretung des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Berlin-Neukölln hatte für Mittwoch eine Kundgebung in der Sonnenallee gegen Gewalt an Schulen mit 400 Teilnehmern geplant. Diese wurde nun von der Polizei verboten. Auch Ersatzveranstaltungen sind bis zum 17. Oktober untersagt.

Bei dem Verbot soll es sich nach Angaben der Polizei um Vorsichtsmaßnahmen handeln. Aufgrund der jüngsten Ereignisse bestehe eine unmittelbare Gefahr, dass es bei der Kundgebung zu volksverhetzenden und anti-semitischen Ausrufen kommen könnte. Auch bestehe die Sorge vor einer erhöhten Gewaltbereitschaft und -verherrlichungen.

Es werde zudem befürchtet, dass Teilnehmende einer verbotenen Palästina-Demonstration auch an die Schule wechseln könnten, an der eine Elternvertreterin die Kundgebung „Kein Platz für Rassismus, Kein Platz für Gewalt“ angemeldet hatte.

Schlägerei zwischen Lehrer und Schüler

Am Montag war es nach dem Angriff der Hamas am Wochenende am Ernst-Abbe-Gymnasium zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und einem Lehrer gekommen. Wie die Polizei berichtete, löste ein 14-Jähriger den Streit aus, weil er mit einer Palästina-Flagge als Umhang und einem Palästinensertuch um den Kopf zur Schule erschienen war.

Wie berichtet, habe der Lehrer dem Schüler das Tragen der politischen Symbole verbieten wollen. Daraufhin sei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen, bis sich ein 15-jähriger Mitschüler einmischte und dem Lehrer einen Kopfstoß versetzte. Den Polizeiangaben zufolge habe der 61-Jährige den Schüler daraufhin geschlagen. Schließlich habe der 15-Jährige dem Lehrer in den Bauch getreten. Beide erstatteten Anzeige.