Während des laufenden Prozesses gegen Clanchef Arafat Abou-Chaker ist dessen mitangeklagter Bruder Yasser am Montag aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Dafür musste er eine Kaution in Höhe von 100.000 Euro hinterlegen. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin.

Am Mittwoch sollte es vor dem Landgericht im Verfahren gegen den Clanchef und drei seiner Brüde mit der weiteren Zeugenbefragung des Rappers Bushido weitergehen, der auch Nebenkläger ist. Weil ein Gerichtsmitglied krank wurde, wird in einer Woche weiterverhandelt.

Der 39-Jährige Bruder von Arafat Abou-Chaker war bislang der einzige angeklagte aus dem Clan, der in Untersuchungshaft saß – und das schon seit Mai 2020. Gegen ihn liegen zwei Haftbefehle vor. Im Bushido-Prozess entschied das Landgericht bereits Mitte Dezember, dass der Clan-Mann von der weiteren Untersuchungshaft verschont wird. Eine Untersuchungshaft, die länger als ein halbes Jahr dauert, gilt in der Regel als unverhältnismäßig. Dann muss nach dem Gesetz geprüft werden, ob mildere Maßnahmen zur Sicherung des Strafverfahrens möglich sind.

Daneben liegt gegen den Mann ein Auslieferungshaftbefehl vor. In Dänemark wird ihm gefährliche Körperverletzung gegen einen Wachmann eines Einkaufszentrums vorgeworfen.

Das Kammergericht entschied auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft am 29. Dezember ebenfalls für eine Haftverschonung und setzte den Haftbefehl außer Vollzug. Zuerst berichtete RTL über die Freilassung. Die Haftbefehle sind aber nicht aufgehoben worden, die Haftgründe liegen weiterhin vor.

Arafat Abou-Chaker hatte früher mit Bushido ein Anwesen in Kleinmachnow

Neben der Kaution von je 50.000 Euro je Fall muss der Abou-Chaker-Mann weiter Auflagen erfüllen. Er muss sich zwei Mal wöchentlich bei der Polizei melden, seinen Reisepass abgegeben, darf Deutschland nicht verlassen und hat Kontakte zum Nebenkläger Bushido und dessen Familie zu unterlassen.

Clan-Chef Arafat Abou-Chaker werden in dem Prozess versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Der damalige Partner und Manager von Bushido habe nicht hinnehmen wollen, dass der Rapper 2017 die Geschäftsbeziehungen zu dem Clanchef auflöste, die bis hin zu einem gemeinsamen Anwesen in Kleinmachnow reichten. Bushido hat sich weitgehende abhängig von Arafat gemacht, der bis in das Privatleben des Rappers hineinregiert haben soll.

Der Bruder des Clan-Chefs soll daran beteiligt gewesen sein, die Entführung von Bushidos Kindern geplant und vorbereitet zu haben. Es gab bereits einen Haftbefehl, die Ermittler machten den Mann dann bei einem Ableger des Clans in Dänemark ausfindig, im Januar 2019 wurde er festgenommen – kam aber wieder frei.

2020 dann haben dänische Behörden einen Auslieferungs-Haftbefehl wegen eines dortigen Ermittlungsverfahrens erlassen. In einem Einkaufszentrum in der dänischen Stadt Aalborg soll der Abou-Chaker-Bruder einen Wachmann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der Täter war geflüchtet, es gab jedoch Aufzeichnungen aus Überwachungskameras, Zeugen hatten sich zudem die Kennzeichen des Fluchtwagens notiert.

Auf diese Weise konnte der Abou-Chaker-Bruder identifiziert werden. Auch der Wagen war Berichten zufolge von Berliner Ermittlern gefunden worden – auf dem einst gemeinsamen Anwesen von Bushido und Clan-Boss Arafat, wo auch dessen jüngerer Bruder Yasser lebte.