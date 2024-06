Gegenprotest in Berlin-Hellersdorf Propalästina-Demonstranten versammeln sich an der Alice-Salomon-Hochschule

An der Alice-Salomon-Hochschule (ASH) in Berlin-Hellersdorf finden am Mittwochnachmittag zwei angemeldete Demonstrationen statt. Auf der ersten Kundgebung protestieren Demonstranten für Solidarität mit der palästinensischen Zivilbevölkerung.

200 Teilnehmer sind bei der Berliner Polizei angemeldet, eingefunden haben sich bis 14 Uhr knapp 80 Teilnehmende. Die sogenannte „Student Coalition Berlin“ und Studierende der ASH hatten zu dem Protest aufgerufen. Neben der Forderung nach einem Ende einer sogenannten „Besetzung“ und eines „Genozids“ halten die pro-palästinensischen Demonstranten auch ihre Ablehnung des Antisemitismus auf einem Banner fest.

Die zweite Demonstration „Solidarität mit Israel – Aufstehen gegen antisemitische Hetze“ wird von der CDU veranstaltet. Auch der direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete von Marzahn-Hellersdorf Mario Czaja war anwesend und hielt eine Rede. Er hoffe, dass die Lage im Nahen Osten bald eine friedliche Lösung finde. Außerdem kritisierte er den Ausruf „Free Palestine“. Die Veranstalter meldeten 100 Teilnehmer an. Erschienen sind bis 14 Uhr etwa 20.

Auf der pro-palästinensischen Demo werden Reden gehalten. Auf der pro-israelischen Demo wird Musik gespielt. Die Polizei ist mit mindestens zehn Mannschaftswagen vor Ort. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei sei die Lage ruhig. Die Beamten zählten 150 Demonstranten auf dem Alice-Salomon-Platz.