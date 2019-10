Seit mehr als zehn Jahren steht der einst prächtige Altbau an der Odenwald-/Ecke Stubenrauchstraße leer. Seitdem bröckelt das "Friedenauer Geisterhaus" vor sich hin, verfällt immer mehr. Wegen seiner blumigen Jugendstilornamente haben Anwohner ihm den Namen "Flora" gegeben. Am Mittwoch beschäftigte der Fall auch das Berliner Verwaltungsgericht. Dieses wies eine Klage der Eigentümerin ab. Sie muss auch die Prozesskosten tragen, der Streitwert wurde auf 90.000 Euro festgelegt.

Wie berichtet, hatte die Eigentümerin gegen den Bezirk Tempelhof-Schöneberg geklagt. Dieser hatte sie aufgefordert, die Wohnungen auf ihre Kosten so herzurichten, dass sie wieder bewohnt werden können. Der Bezirk berief sich dabei auf das Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Seit Mai 2014 gilt auch Leerstand als Zweckentfremdung, die nicht gestattet ist. Das Gesetz wurde vor allem geschaffen, um zu verhindern, dass reguläre Mietwohnungen zu Ferienwohnungen umgewandelt werden.

Der Rechtsanwalt der Klägerin, Oliver Ganseforth, von der Kanzlei Schultz & Seldeneck, vertrat die Auffassung, dass das Zweckentfremdungsverbot in diesem Fall nicht gelten könne. Das Haus sei schon vor Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr bewohnbar gewesen. Es habe nach einem Wasserschaden schon im Jahr 2008 leergestanden. Deswegen richtet sich die Klage auch gegen die festgelegten Zwangsgelder des Bezirks, weil die Eigentümerin nichts gegen den Leerstand unternommen habe. Außerdem sei es der Eigentümerin aus wirtschaftlichen Gründen zuzumuten, das Haus wieder herzurichten. Die zu erwartenden Kosten seien nicht in einem angemessenen Zeitraum über Mieteinnahmen zu erzielen, sagte Ganseforth. 16 Wohnungen gibt es in dem Haus.