Geld erbeutet Maskiertes Trio überfällt Berliner Discounter und fesselt Mitarbeiter

Bei einem Überfall auf einen Discounter in Lichtenberg haben drei Unbekannte am Donnerstagabend die Tageseinnahmen des Geschäfts erbeutet und zwei Mitarbeitende verletzt. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit.

Demnach drangen nach Ladenschluss, kurz nach 21 Uhr, drei maskierte Männer in den Discounter in der Wartenberger Straße in Alt-Hohenschönhausen ein. Zunächst sei das Trio auf einen 30-jährigen Mitarbeiter getroffen, den die Unbekannten schlugen, zu Boden brachten und dann fesselten. Eine 44-jährige Mitarbeiterin kam daraufhin der Forderung nach, die Tageseinnahmen des Geschäfts herauszugeben. Anschließend sprühten die drei Männer den Angestellten Reizgas entgegen und flohen unerkannt mit der Beute.

Zwei Mitarbeitende erlitten leichte Verletzungen. Eine dritte Mitarbeiterin, die sich zur Tatzeit ebenfalls im Laden aufgehalten hatte, blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Tsp)

