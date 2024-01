Gemeinsame Fahrten mit Berlins Bürgermeister Für Günther-Wünsch waren die Trips in Wegners Dienstlimousine ein Privatvergnügen

Mindestens drei der vier bisher bekannten Fahrten mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) waren für Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) eine ausschließlich private Unternehmung. Das geht aus Auskünften der Bildungsverwaltung gegenüber dem Tagesspiegel hervor. Demnach habe „Frau Günther-Wünsch“ den Regierenden „nicht in ihrer Funktion als Senatorin für Bildung, Jugend und Familie begleitet“, erklärte ein Sprecher.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Wie berichtet, waren Wegner und die Senatorin in Wegners Dienstlimousine im Mai vergangenen Jahres zu zwei Heimspielen ins Stadion des 1. FC Union gefahren. Im August kam noch ein Trip nach Oranienburg dazu, zur „Schlagerhammer“-Party des Senders Schlager Radio.

Die Fahrten wurden wegen der jeweils gemeinsamen Fahrtziele verabredet. Eine Sprecherin des Regierenden Bürgermeisters

Für Wegner waren es dienstliche Auftritte in seinem Amt als Bürgermeister. Anders offenkundig für Günther-Wünsch, mit der Wegner nach eigenen Angaben erst später eine private Beziehung begonnen haben will. Wegner habe sie zum Fußball gleichwohl „als Begleitung mitgenommen“, meldet die Senatskanzlei.

Wegner hatte auf eine private Nutzung seiner Limousine verzichtet

Nur eine vierte Fahrt galt ausschließlich den Senatsämtern der beiden, die gemeinsame Rückfahrt von der Kleingartenanlage Rehberge am „Tag des Gartens“ am 9. Juni 2023. Dies habe sich „aufgrund eines gemeinsamen dienstlichen Anschlusstermins in der Senatskanzlei“ so ergeben, erklärte der Sprecher. Ohnehin ist es ungewöhnlich, dass mit Wegner ein zweites Senatsmitglied im Auto saß. Außer bei Günther-Wünsch kam das bisher bei niemandem vor.

Bei drei Fahrten – sämtliche an einem Samstag – erscheint daher möglich, dass Kai Wegner private Interessen mit der Mitnahme der Senatskollegin verband. Dies wirft Fragen auf. Wegner hatte wiederholt gesagt, dass sich beide erst im Herbst entschieden hätten, eine Beziehung aufzunehmen.

Zudem hat Wegner nur zwei Tage vor dem ersten Trip mit seiner späteren Freundin auf eine Privatnutzung seiner Dienstlimousine verzichtet, wie es nach den Richtlinien des Senats möglich ist. Die Nutzung muss dann nicht versteuert werden.

Hat er dennoch für Günther-Wünschs private Mitnahme Umwege in Kauf genommen? Auf Anfragen, wo die Senatorin ein- und ausgestiegen ist, gibt es keine Antwort. „Aus Sicherheitsgründen macht die Senatskanzlei zu Standorten und Adressen grundsätzlich keine Angaben“, heißt es aus dem Rathaus. Entsprechend bleibt bis auf Weiteres zudem unbekannt, wo die gemeinsamen Ausfahrten jeweils endeten.

Einem Zufall soll die gemeinsame Fahrt zum „Schlagerhammer“ in Oranienburg zu verdanken gewesen sein. Hier sollen Günther-Wünsch und Wegner unabhängig voneinander eingeladen worden sein. Sie privat, weil sie nach Angaben von „Schlager Radio“ mit dessen Produktionsleiter und seiner Frau befreundet sei. Wegner in amtlicher Funktion von Oliver Dunk, Medienunternehmer und Chef von „Schlager Radio“.

Irgendwie müssen die beiden dann von den parallelen Einladungen erfahren und sich verabredet haben. Private Motive sollen dafür aber nicht ausschlaggebend gewesen sein: „Die Fahrten wurden wegen der jeweils gemeinsamen Fahrtziele verabredet.“

.