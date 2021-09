Berlin macht jetzt zehn Tage lang "Gemeinsame Sache" 270 Initiativen, 350 Aktionen - schon allein diese Zahlen sind beeindruckend. Und noch beeindruckender ist, was sie am Ende in der Stadt bewegen. Denn die Freiwilligentage, zu denen der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Tagesspiegel gemeinsam aufrufen und einladen, sorgen seit vielen Jahren dafür, dass Kieze in ganz Berlin schöner und lebenswerter werden. Das reicht von den Naturschützern, die zur Pflanzenpflege im Volkspark bitte, bis zum Pharmaunternehmen, das seine Mitarbeiter für die gute Sache mobilisiert. "Gemeinsame Sache" machen, das ist nicht nur der Name, sondern auch das Ziel - alle für eine Stadt.



An diesem Freitag, 10. September, beginnen die Freiwilligentage, sie reichen bis zum Sonntag kommender Woche, dem 19. September. In diesem Blog werden sie jeden Tag neue Berichte und Bilder von vielen der Aktionen finden - es ist nun mal richtig was los in der Stadt. Mitmachen ist jederzeit noch möglich. Und es tut auch gut, wie Tausende Freiwillige jedes Jahr erfahren. Für den Tagesspiegel ist Gerd Nowakowski Gründer und Motor der "Gemeinsamen Sache". Lesen Sie in seinem Beitrag zum Start, was sie so besonders macht.