Stolpersteine in der Karl-Marx-Straße

Stationen des Putzspaziergangs von "Shalom Rollberg"/ Morus14 e.V.:

In der Karl-Marx-Straße 100 liegen die Stolpersteine von Josef, Helene und Margarete Haase. Josef Haase besaß ein Geschäft für Herrenhüte in der „Wrangelstraße 22, nicht weit entfernt von der 1891 eröffneten Markthalle IX“. Mit Helene zog er später zur Schwägerin Margarete in die Bergstraße 1 (heute Karl-Marx-Straße 100).



Josef und Helene wurden am 26. September 1942 mit dem „20. Osttransport“ nach Rassiku bei Reval (heute Tallinn) in Estland deportiert, ein Großteil der Zuginsass:innen wurde erschossen. Margarete Haase wurde am 1. März 1943 in Auschwitz deportiert und dort ermordet.



Vor der Karl-Marx-Straße 112 liegt der Stolperstein von Arthur Zwirn, Rechtsanwalt und Notar u.a. am Amtsgericht Neukölln und am Landgericht Berlin. Er sei ein „beliebter Strafverteidiger“ gewesen. Doch „spätestens ab September 1938, als ein Berufsverbot für jüdische Rechtsanwälte erlassen wurde, war Zwirn arbeitslos“. Er wurde 1943 in Auschwitz ermordet.