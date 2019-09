„Miraaage“ – ruft das kleine Mädchen und stürmt auf mich zu. Mirage ist zwei Jahre alt und aus dem Jemen. Zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder ist sie vor sieben Monaten nach Deutschland gekommen. Jetzt lebt sie in der Gemeinschaftsunterkunft Seehausener Straße in Lichtenberg.

In dem fünfstöckigen Gebäude leben rund 400 Menschen, davon sind 260 Kinder. Jeden Montag kommen die Bewohnerinnen zu einem Frauenfrühstück zusammen – und diesen Freitag beim „Gemeinsame Sache“-Aktionstag.

Dort sprechen sie über Themen, die sie bewegen und lernen gleichzeitig die Mitbewohnerinnen aus anderen Heimatländern kennen, die sonst oft unter sich bleiben. Verständigt wird sich mit Händen und Füßen.

Auch die Mitarbeiter helfen mit und lernen die Familien so besser kennen. Vivien Krüger

Lust auf Frühling in Karlshorst

Auf dem Johannes-Fest-Platz in Lichtenberg wird an diesem Freitag fleißig gearbeitet. Von Klein bis Groß – alle packen mit an. Denn nächstes Jahr feiern die Anwohner 125 Jahre Karlshorst. Dafür soll natürlich alles schön hergerichtet sein, damit die Jubiläumswoche im Mai ein voller Erfolg wird.

Mutter Maria und Tochter Mirage aus dem Jemen in der Gemeinschaftsunterkunft Seehausener Straße. Foto: Vivien Krüger

Initiator Mario Rietz ist der erste, der zur Schaufel greift und die Baumscheibe grob umgräbt. Dann sind die Kinder mit ihren kleinen Schaufeln an der Reihe. Sie graben kleine Löcher und legen dann vorsichtig die Tulpenzwiebeln in die Erde.

Im Mai ist die Zeit der Frühblüher eigentlich schon vorbei, erklärt Rietz, deswegen fangen wir jetzt schon. Gestärkt wird sich im kleinen Weinladen direkt am Platz. Leider können nicht alle Baumscheiben verschönert werden, da sich viele momentan in einer Baustelle befinden. Vivien Krüger

Tag der offenen Tür im Studio Museum Kesselhaus

Im Lichtenberger Landschaftspark liegt das Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge direkt gegenüber vom Kesselhaus-Museum. Früher diente der Museumsbau als Heizhaus für das Krankenhaus, 1992 wurde der letzte Kessel stillgelegt. „Im Museum wird 100 Jahre Dampfkesselgeschichte abgebildet“, erzählt Peter Ameis vom Museumsförderverein. Große Kesselanlagen, Vitrinen mit Werkzeug, Zylindern oder Ventilen – es gibt einiges zu sehen.

Für den Tag der offenen Tür wurde im Krankenhaus viel Werbung gemacht, denn „zukünftig wollen wir enger mit dem Krankenhaus kooperieren“ – so Ameis’ Wunsch. Das 220 Quadratmeter große „Studio Blankenstein“ könne gerne auch von Patienten genutzt werden. Am heutigen Aktionstag formen sie dort Skulpturen, malen und feiern mit der Nachbarschaft. Corinna von Bodisco

Stolpersteine putzen im Kiez

Die Stolpersteine auf Berlins Straßen erinnern an die Opfer des Holocaust. Foto: Vivien Krüger

In einem Grüppchen von acht Personen liest eine Frau im grünem Schal und roter Umhängetasche die Lebensgeschichte der Familie Löwenberg vor. Gleichzeitig putzt Annika Eckel die drei Stolpersteine an der Leppold- Ecke Emanuelstraße.

Ihr Verein Licht-Blicke steht für Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention. Heute ist sie mit der Gruppe von Freiwilligen in Lichtenberg unterwegs. Sie ziehen von Straße zu Straße und erinnern an die Opfer des Holocaust. Auf die geputzten Steine legen sie Rosen. Vivien Krüger