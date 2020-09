Der Herbstputz in der Orangerie Kiezspinne in Lichtenberg hat Tradition, doch wegen Corona musste er dieses Jahr kurzfristig ausfallen: Die Organisation des Mittagsbuffets sei nicht gesichert gewesen, erklärt Benno Amtsberg. „Das hätte man aber eigentlich schon geschafft“, findet er.

Amtsberg gehört mit Ingevelde Werner und Gisela Ließ zum ehrenamtlichen Kernteam des Gartens, das heute trotzdem Laub recht, den Garten bewässert, Unkraut jätet. Zum Garten gehören Beete mit Blumen und Gemüse, Hochbeete und seit einem Jahr auch ein Insektenhäuschen. „Viele Nachbarn schätzen den Garten“, weiß Amtsberg. Diesen Samstag halten sie bei der Kiezspinne die Stellung und lassen den Garten nicht allein - wie auch das ganze Jahr über. Corinna von Bodisco

Naturhof Malchow

Wer bei der Aufräumaktion des Schmetterlingshauses mit anpacken will, durchläuft erst einmal das Hofgelände vom idyllischen Naturhof Malchow: geradezu die Scheune und das Storchencafé, rechts der Hofladen. Zum Gewächshaus gelangen die Helfer durch einen Zaun, der in den „Erlebnisgarten“ führt. „Man hat sich nicht wirklich reingetraut“, berichtet Luisa Ilse, die auf dem Hof als Umweltmitarbeiterin tätig ist.

Das Gewächshaus wurde ein wenig vernachlässigt, aber zum Glück haben sich sechs Freiwillige zum Helfen angemeldet. Das „tote Material“ wie Ilse es nennt, wurde größtenteils schon mit der Schubkarre weggefahren. Darunter kommen gelbe Steine zum Vorschein, auf denen „Thymian“, „fette Henne“ oder „Lavendel“ steht. „Alles gut für die Schmetterlinge!“, weiß Luisa Ilse.

Viele der Pflanzen sind in gutem Zustand, waren nur zugewachsen. Lina, eine der Freiwilligen, ist eine Stunde zur Aktion gefahren. „Ich habe Zeit und will etwas Gutes in der Natur tun“, erklärt sie mit einer Harke in der Hand. Die Schmetterlingsraupen - Kohlweißlinge und Zitronenfalter - werden es zu schätzen wissen. Corinna von Bodisco

Kochen im Heinrich-Treff

Es riecht nach Grillgut im Kiezgarten des „Heinrich-Treff“ im Lichtenberger Weitlingkiez und es ist einiges los: An Ständen gibt es Kleider zu verschenken, Salate, Kuchen, Eis, eine Band ist gekommen. Viele Nachbarn sind zusammengekommen, essen gemeinsam mit wohnungslosen Menschen. Seit Mai plante Albrecht Trübenbacher das Kiezfest an den Freiwilligentagen - nun ist es endlich so weit, das Fest kann stattfinden - dank der Hilfe von vielen ehrenamtlichen Helfern.

Auch da: Sozialstadtrat Kevin Hönicke - die SPD sponserte die Getränke - und die Bezirks-CDU. „Die Leute waren ausgehungert nach menschlichen Begegnungen“, berichtet Thorsten Schacht. „Ich bin gerade nochmal losgefahren", sagt der Pfarrer der Baptistengemeinde. Er holt Menschen ohne Obdach persönlich ab. Der Garten, 2011 eröffnet, ist eine Anlaufstelle im Kiez, es finden Konzerte, Feuer- und Hofkinoabende statt und die Nachbarschaft gestaltet den Ort mit. Corinna von Bodisco