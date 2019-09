Die Sonne scheint, als die Gartenhandschuhe verteilt werden. Der Garten des SOS-Kinderdorfs in der Rathenower Straße in Mitte soll beim "Gemeinsame Sache"-Aktionstag am Freitag mit Schaufeln, Harken und Besen auf Vordermann gebracht werden.

Verstärkt werden die Mitarbeiter und Kinder von acht Mitarbeitern des Pharmaunternehmens Pfizer. Auch eine Häckselmaschine haben sie mitgebracht. Die entpuppt sich als sehr wichtig, denn schnell kommen viele Strauch- und Pflanzenreste zusammen.

Gemeinsam wird gehäckselt, es werden drei Tonnen Erde umgegraben, Unkraut gejätet und Himbeersträucher gepflanzt. Entstehen soll ein Naschgarten aus Beerensträuchern. Dazu eine Grundbasis, um im Frühjahr Hochbeete anzulegen.

Nicht nur die Pfizer Mitarbeiter packen fleißig mit an, auch die Kinder. Zu zweit tragen sie Paletten vom Rasen und stapeln sie auf der Terrasse oder bauen alte Holztore auseinander. Tim Spark