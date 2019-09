Die Sonne scheint, als die Gartenhandschuhe verteilt werden. Der Garten des SOS-Kinderdorfs in der Rathenower Straße in Mitte soll beim "Gemeinsame Sache"-Aktionstag am Freitag mit Schaufeln, Harken und Besen auf Vordermann gebracht werden.

Verstärkt werden die Mitarbeiter und Kinder von acht Mitarbeitern des Pharmaunternehmens Pfizer. Auch eine Häckselmaschine haben sie mitgebracht. Die entpuppt sich als sehr wichtig, denn schnell kommen viele Strauch- und Pflanzenreste zusammen.

Gemeinsam wird gehäckselt, es werden drei Tonnen Erde umgegraben, Unkraut gejätet und Himbeersträucher gepflanzt. Entstehen soll ein Naschgarten aus Beerensträuchern. Dazu eine Grundbasis, um im Frühjahr Hochbeete anzulegen.

Die Häckselmaschine entpuppt sich beim Aktionstag als ausgesprochen hilfreich. Foto: Tim Spark

Nicht nur die Pfizer Mitarbeiter packen fleißig mit an, auch die Kinder. Zu zweit tragen sie Paletten vom Rasen und stapeln sie auf der Terrasse oder bauen alte Holztore auseinander. Tim Spark

Mitgärtnern und Mitbauten im Nachbarschaftsgarten

7,5 Milliarden Menschen teilen sich rund 1,5 Milliarden Hektar Ackerfläche auf der Welt. Das macht pro Kopf etwa 2000 Quadratmeter. Und auf der muss eine Menge wachsen: Reis, Soja, Mais, Futter für die Tiere. Das Projekt „2000 m2“ veranschaulicht aus diesem Grund im Rahmen seines Bildungsprogramms die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten und die damit einhergehenden Schwierigkeiten der Landwirtschaft.

Am Hauptstandort im botanischen Volkspark Blankenfelde, wo tatsächlich 2000 Quadratmeter Ackerfläche zu finden sind, kommen regelmäßig Schulklassen und Kitas, um zu lernen, was es mit Biodiesel auf sich hat oder wieviel Ackerfläche eine Portion Bolognese braucht.

„Man hat kein Bild im Kopf, wie viel man tatsächlich verbraucht“, sagt Frauke Henning, die Leiterin des kleinen Ablegers Frieda Süd in der Friedrichstraße. Hier werkeln an diesem Tag etwa zehn Freiwillige, legen Wildbienenbeete an oder bauen einen Wurzelkasten.

Henning ist studierte Germanistin und Medienwissenschaftlerin, nun betreut sie dieses Gartenprojekt und macht einen äußerst fachkundigen Eindruck. „Es ist einfach großartig, was man durch Ehrenamt alles lernen kann“, sagt sie. Niklas Liebetrau