Mit Harke und Hammer aus Holz bearbeiten die Kinder am Montagvormittag auf dem Spielplatz an der Eulerstraße den Sand, setzen Pfähle ein und lassen kleine Bauwerke entstehen. Die Werkzeuge und Spielsachen aus Holz verdanken sie Dietmar Stolpe und Thomas Henschke die als Spielplatz-Paten für den gemeinnützigen Verein „Schildkröte unterwegs sind. „Die Kinder kennen ja kein Holz mehr, nur Plastik“, sagt Henschke. „Oder Handys“, fügt Stolpe hinzu.

Deshalb fertigen die beiden mit ihren Mitstreitern in der Werkstatt ein Riesenmikado oder Angel und Fische aus Holz an. „Die Kinder sind aber viel einfallsreicher als wir“, räumt Henschke lachend ein. „Es ist eine Freude ihnen zuzusehen“, sagt Stolpe, während im Sand gerade ein kleiner Turmbau entsteht.

Die Spielplatzpaten bringen nicht nur Spielzeug, sondern sammeln auch Müll auf. An diesem Montag ist es ein großer Eimer voll, der zusammenkommt. „Für unsere Kinder sind die Spielzeugpaten eine große Bereicherung“, sagt Erzieherin Janine. „Sie fragen schon immer, wann die Männer mit dem Holz wiederkommen.“ Milena Fritzsche

Silbernetz - gemeinsame Hofverschönerung

Sergej fragt zuerst nach einem Spaten. Diesen sticht er tief in die Erde, um auch die Wurzeln des Essigbaums zu erwischen. Sergej ist einer von 60 Ehrenamtlichen des Silbernetzes - einem anonymen und kostenfreien Gesprächsangebot für ältere Menschen, die sich einsam fühlen. „Ich will helfen und etwas in die Welt weitergeben“, erklärt Sergej sein Engagement.

An diesem Montagnachmittag sitzt Sergej allerdings nicht am Telefon, sondern steht gemeinsam mit Mitarbeitern und Freiwilligen im Hinterhof des Silbernetzes an der Wollankstraße. „Wir wollen den Garten verschönern, Blumen pflanzen und den Zaun neu streichen“, sagt Projektleiterin Julia Goldstein. Dafür liegen Metallschutzlack, Pinsel und Handschuhe bereit. Auch ein neuer Pavillon wurde gekauft. „Wir nutzen den Garten in unseren Pausen und für Teambesprechungen“, sagt Goldstein und fügt hinzu: „Bislang sieht es noch trist und eher behelfsmäßig aus, das ändern wir heute.“ Die ersten Blumen hat sie dafür bereits eingetopft. Milena Fritzsche

Ein Heim für den Winter

Gekonnt schwingt Sylvie den Pinsel, um die Leinölfirnis aufzutragen. Der strenge Geruch des Öls mache ihr nichts aus: „Ich wollte mich heute einfach nützlich machen für die Stadt“, sagt Sylvie. Deshalb bohrt sie Löcher und schraubt Holzplatten zusammen, denn in den Räumen der Fabrik Osloer Straße entstehen Nistkästen für die Vögel des Soldiner Bezirks.

Die Aktion sei aus dem Wunsch der Anwohner entstanden, gemeinsam etwas zu bauen, erzählt Stadtteilkoordinatorin Maike Janssen. „Gemeinsam etwas für den öffentlichen Raum zu gestalten fördert den Zusammenhalt“, ist sie überzeugt. Tatsächlich sind die zehn Nistkästen schon mittags fertig - früher als geplant. Das ist den vielen helfenden Händen zu verdanken: das Team der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales ist ebenso mit dabei wie die Bildungseinrichtung „puk a malta“ und der Verein „Schildkröte“. Wenn das Leinöl getrocknet ist, sollen die Kästen schon bald im Bezirk verteilt werden. „Die Vögel können sie im Winter zum Schlafen nutzen“, erklärt Janssen. Milena Fritzsche





Häkseln, graben, jähten

Die Sonne scheint, als die Gartenhandschuhe verteilt werden. Der Garten des SOS-Kinderdorfs in der Rathenower Straße in Mitte soll beim „Gemeinsame Sache“-Aktionstag am Freitag mit Schaufeln, Harken und Besen auf Vordermann gebracht werden.

Verstärkt werden die Mitarbeiter und Kinder von acht Mitarbeitern des Pharmaunternehmens Pfizer. Auch eine Häckselmaschine haben sie mitgebracht. Die entpuppt sich als sehr wichtig, denn schnell kommen viele Strauch- und Pflanzenreste zusammen.

Gemeinsam wird gehäckselt, es werden drei Tonnen Erde umgegraben, Unkraut gejätet und Himbeersträucher gepflanzt. Entstehen soll ein Naschgarten aus Beerensträuchern. Dazu eine Grundbasis, um im Frühjahr Hochbeete anzulegen.

Nicht nur die Pfizer Mitarbeiter packen fleißig mit an, auch die Kinder. Zu zweit tragen sie Paletten vom Rasen und stapeln sie auf der Terrasse oder bauen alte Holztore auseinander. Tim Spark

Freiwillige erhalten die Natur in der Gleim-Oase in Berlin-Mitte. Foto: Milena Fritzsche

Führung durch die Gleim-Oase

„Kleine grüne Lungen sind wichtig für die Stadt“, sagt Dunja Berndt und blickt zufrieden über die Verkehrsinsel an der Gleimstraße, Ecke Graunstraße. „Sonntags komme ich am liebsten hier her“, sagt sie und fügt erklärend hinzu: „Es ist der ruhigste Tag in der Woche. Dann ist es auf der Baustelle still und auch Autos fahren nur selten vorbei.“

Freiwillige fischen Glasflaschen aus dem Wasser. Foto: Wieland Giebel

Dennoch kommen Berndt und ihr Mitstreiter Holger Eckert von der Partnerschaftsinitiative Gleim-Oase täglich zu der grünen Anlage an der ehemaligen Berliner Mauer. Zu tun gibt es immer etwas auf dem 550 Quadratmeter großen Areal. Die Erde um den Hibiskus sieht noch frisch aus – die beiden hatten ihn erst an diesem Sonntagvormittag eingesetzt.

Nun freuen sich die beiden über Interessierte, die die Natur an dieser Stelle mit erhalten wollen. „Wir sehen hier manchmal sechs verschiedene Hummel-Arten am Tag“, erzählt Eckert begeistert. „In den Komposthaufen übernachten Igel und nachts kommt manchmal der Fuchs vorbei“. Gerne würde er das Brunnenlebermoos zeigen, das passend zum Brunnenviertel hier wächst, aber es ist nirgends zu sehen. „Dafür war der Sommer zu trocken“, erklärt er. Milena Fritzsche

Rettet das Engelbecken

Die Helferinnen Frauke Meyer und Claudia Hertel vor der Michaelkirche. Foto: Wieland Giebel

Wieland Giebel ist überrascht, als um neun Uhr bereits 25 Freiwillige vor ihm stehen, die mit ihm das Engelbecken in der Luisenstadt reinigen wollen. Mit der Zeit kommen dann noch mehr: Mit über 40 Helfern wird das kleine Gewässer an der Michaelkirche von Plastik, Flaschen und anderem Unrat befreit.

„Ein voller Erfolg“, findet Giebel, der die Aktion schon seit mehreren Jahren organisiert. So viele seien es noch nie gewesen, erzählt er. In nur vier Stunden sind sie fertig. Einige der Helfer stapfen sogar mit Neoprenanzug ausgerüstet durch das trübe Engelbecken und ziehen den Müll aus dem Wasser. Leonard Scharfenberg

Moabit sammelt und grillt

Beim Moabiter Kinderhof haben sich 15 junge und alte Kiezanwohner die bereitliegenden Gartenhandschuhe übergezogen und starten damit, den angrenzendem Fritz-Schloß-Park vom Müll zu befreien.

Wiebke Köker und Jana Bareiß sind zufrieden. „Wir hatten mit weniger Menschen gerechnet“, erklären die Leiterinnen der Nachbarschaftsinitiative Gemeinsam für Moabit, die zusammen mit dem Kinderhof die Aktion organisierten. Nach anstrengendem Müllsammeln stärken sich die Freiwilligen im Kinderhof beim „fairen Grillen“ vor dem Hof. Eine Helferin freut sich: man lerne hier tolle Menschen kennen. Leonard Scharfenberg