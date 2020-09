Die sehr seltene Zwergdommel, der Drosselrohrsänger, der Eisvogel oder der Graureiher - sie alle leben im Vogelschutzreservat Flughafensee. Geschützt werden sie von einem Wildzaun und seit über 35 Jahren von der Arbeitsgemeinschaft des Naturschutzbunds (Nabu). Geleitet wird die AG, zu der 15 Ehrenamtliche gehören, von dem passionierten Ornithologen Frank Sieste.

Leider kommt es immer wieder vor, dass der Zaun durch Wildangler, Pilzsammler oder Wildschweine beschädigt wird. Deswegen traf sich die AG am Sonntagvormittag zu einem Arbeitseinsatz an der Nabu-Blockhütte des Nabu. Aufgaben neben der Zaunkontrolle gibt es genug: etwa aufpassen, dass die wichtige Bestäuberpflanze Heidenelke nicht zuwuchert – oder die zur Beweidung eingesetzten Schafe zählen. Corinna von Bodisco