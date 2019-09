Acht enthusiastische Ehrenamtliche haben sich am Sonntag zum Freiwilligentag im Naturdenkmal Glühwürmchengrund / Immenweide in Hakenfelde getroffen. Sie alle wollen die NABU Bezirksgruppe Spandau beim Pflegeeinsatz unterstützen. Vorgenommen hatte man sich, dort eine Insektenwiese auszusäen. Die Fläche war schon in den vergangenen Monaten frei gelegt worden.

Am großen Tag der Einsaat von Pflanzen, die für unsere Insekten Nahrung und Lebensraum bieten, waren alle guter Dinge. Mit viel Spaß an der Sache wurde der Boden von Wurzeln befreit und aufgelockert. Danach wurde das Saatgut ausgebracht und mit Holzbohlen angedrückt. Nebenbei wurden noch viele Fakten zum Thema ausgetauscht. (Tsp)