Schleifmaschinen und Akkuschrauber sind zu hören, Werkzeug liegt griffbereit: 40 Mitarbeiter der Dussmann Group sind an diesem Freitag im Rahmen der "Gemeinsame Sache"-Aktionstage nach Steglitz gekommen, um den etwa 8000 Quadratmeter großen Außenbereich der Abenteueroase in der Bergstraße zu verschönern. Alle packen bei Sonnenschein mit an, vom Auszubildenden über Vorstandssprecher Wolf-Dieter Adlhoch bis zur Vorsitzenden des Stiftungsrates, Catherine von Fürstenberg-Dussmann.

Es gibt viel zu tun: Ein Sichtschutz und ein Geräteschuppen bekommen einen neuen Anstrich. Foto: Stefan Weger/Tsp

Das Gelände wird gepflegt vom Verband Christlicher Pfandfinder, auch der Kinderhilfeverein Schutzengel ist mit seinem Naturprojekt Pusteblume seit Juni auf dem Gelände zuhause.

Es gibt viel zu tun: Eine Außenküche wird aufgebaut, ein Sichtschutz und ein Geräteschuppen bekommen einen neuen Anstrich, eine Hang wird begradigt und alte Tischplatten und Sitzbänke werden erneuert. Auch Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski überzeugte sich vor Ort von den Arbeiten der Dussmann-Mitarbeiter.

Bereits im vergangenen Jahr waren Beschäftigte des Kulturkaufhauses beim "Gemeinsame Sache"-Aktionstag dabei und packten auf dem Kinderspielplatz "Wilde Rübe" in Neukölln mit an.

Tom Sawyker-Kita räumt den Grunewald auf

„Was ist das?“, fragt Nina Prädel-Ristow. Sie arbeitet im Dahlemer Kinderhaus Tom Sawyer, in die Runde und hält eine vergammelte Pappe in die Luft. „Müll“, antworten sechzig Kinder im Chor. „Gehört das in den Wald?“ „Nein!“

Und dann schwärmen die jungen Naturbefreier mit Handschuhen, orangenen Warnwesten und Holzgreifern ausgerüstet am „Gemeinsame Sache“-Aktionstag am Freitag durch den Grunewald. Tim Spark

Die Dahlemer Kita-Kinder im Einsatz im Grunewald. Foto: Boris Buchholz

„Hier wimmelt's“, meldet ein Junge einen Haufen Unrat unter den Bäumen. Ein Mädchen zeigt seinen Fund: „Weißt du, wir haben eine Glasflasche gefunden!“

Papier, Tüten, Schnapsflaschen, Plastikverpackungen, Zigarettenkippen, einen Haufen Zeitungen, Flaschendeckel, Verpackungen von Schokoriegeln: Die Arbeit der Kinder lohnt sich. „Es ist erschreckend, was man alles findet“, sagt Erzieherin Julia Ahrend. Die Stelle im Wald ist gesäubert.

„Wir können weiter, der Wald ist groß“, ruft Erzieherin Sam Krepski – und die Zwei- bis Fünfjährigen laufen begeistert los, dem nächsten „ekligen Müll“ entgegen. Boris Buchholz

Vorlesen und Spielen in Lichterfelde

Im Hort der Giesensdorfer Grundschule in Lichterfelde ist es laut und wuselig, na klar, kommen doch täglich knapp 200 Kinder am Nachmittag hierher. Doch im gelben Raum ist es heute ganz ruhig – Lesestunde ist angesagt.

Kinder sitzen um Bianca Böttcher herum und lauschen beim Vorlesen. Foto: Niklas Liebetrau

Bianca Böttcher ist als ehrenamtliche Vorleserin da. Etwa 15 Kinder sitzen gebannt um sie herum und lauschen. Böttcher, die eigentlich in der Verwaltung tätig ist, wurde für den heutigen Tag freigestellt, um sich engagieren zu können.

„Ich denke in unserer Gesellschaft kommt das Lesen zu kurz, außerdem macht es mir total Spaß mit Kindern zusammenzuarbeiten.“

Der heutige Tag ist für sie eine tolle Möglichkeit, sich zu engagieren und damit Kindern die Freude am Lesen zu vermitteln. „Ich würde mich eigentlich gerne viel öfter noch engagieren, aber das lässt die Arbeit leider nicht zu.“ Niklas Liebetrau