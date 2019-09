In Schöneweide gibt es für alte Materialien heute ein zweites Leben. Wie das große Industriegebiet der DDR mit Unternehmen wie AEG einst nach der Wende erst zusammenfiel und dann durch Künstler wie Olafur Eliasson und Brian Adams ein zweites Leben bekam, werden hier im Industriesalon heute alte Veranstaltungsbanner zu Taschen und Plakate zu Tischsets verarbeitet. „Wir machen Führungen durchs Industriegebiet, sind Museum, Veranstaltungs- und Begegnungsstätte zugleich“, sagt Büroleiterin Rußwurm. „Wir wollen nachhaltig sein, durch das Nähen entstehen neue Verbindungen, das ist einfach schön.“

Immer wieder steht sie auf, erklärt einer der etwa 15 Damen, wo eine Naht hingehört und was alles mit den Taschen gemacht werden kann. Nachhaltig sein, Dingen eine zweite Chance geben und Verbindungen knüpfen, im Industriesalon wird heute auf vielfältige Weise etwas Neues erschaffen. Niklas Liebetrau

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Reparieren statt Wegwerfen

Aram Böhm nennt es „Gedankentüftelei“. Der Bildhauer, der jeden zweiten Freitag im Monat im „Café Grenzenlos“ in Alt-Treptow aushilft, kann sich gut in Objekte hineinversetzen, diesmal ist eine eine Kuckucksuhr. Das Pendel hatte irgendwie die Verbindung zur Mechanik verloren, nun ist sie wiederhergestellt. Repair-Café nennen sie die Veranstaltung, zu der jeder seine defekten Geräte mitbringen darf. Hauptsächlich Männer sind gekommen.

Die Kunden bringen meistens Küchengeräte oder alte CD-Spieler, sagt Nicole Katschewitz, die das Café leitet. An einem Wasserkocher wird gerade gewerkelt, für einen alten Mixer fehlte leider der richtige Schraubenzieher. „Es kommt ja weniger auf das Reparieren als die Haltung dahinter an“, sagt Böhm. Im Café Grenzenlos arbeiten psychisch labile Menschen, Betreiber ist der Psychosoziale Verbund Treptow. Thomas Loy

Schrauben, kleben, retten. Im Repair-Café wird gebastelt. Foto: Thomas Loy

Blumengrüße und Schmalzbrote

Vor dem historisches Rathaus Friedrichshagen steht ein langer Tisch mit bunten Blumen und Bindegrün. Dahinter stehen etwa zehn Helfer: Sie schneiden, binden Sträuße und verschenken sie an Senioren, die zufällig vorbeilaufen.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Wer noch mehr über ehrenamtliches Engagement in Berlin erfahren will: Der neue Tagesspiegel-Newsletter Ehrensache erscheint monatlich, immer am zweiten Mittwoch. Hier kostenlos anmelden: ehrensache.tagesspiegel.de]

„Wir wollen einen Impuls setzen, um Menschen Freude zu machen“, sagt Simone Ulrich-Bochmann. Seit sechs Jahren helfe sie bei der Aktion der Sozialstiftung mit. Einen Bringservice gibt es auch: Wolfgang Weiß lädt dafür eine Kiste Sträuße auf sein Fahrrad und fährt sie an private Adressen.

Bestellt wurden Blumen für etwa 130 Sträuße, da ist in zwei Stunden einiges an Binde- und Verschenkarbeit zu tun. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Gernot Klemm verschenkt beim "Gemeinsame Sache"-Aktionstag auch mit, Ehrenamtsförderung „wird im Bezirk groß geschrieben“. Corinna von Bodisco

Die Helfer schneiden und binden Sträuße und verschenken sie an Senioren, die zufällig vorbeilaufen. Foto: Corinna von Bodisco

Unsere Flure werden bunt

Im Haus Hebron in Treptow-Köpenick ist man an diesem Nachmittag müde aber auch sehr zufrieden. „Wir haben schon echt richtig geackert“, sagt Sozialarbeiterin Jessica Güneri.

Vier Freiwillige von der Berliner Sparkasse haben sich heute hier zusammengefunden, um zusammen mit ihr die Flure des Hauses in einem freundlichen Grün zu streichen. Das Haus Hebron ist ein sozialarbeiterisches und ambulant pflegerisches Wohnprojekt für Wohnungs- und Obdachlose. Die Sparkasse stellt schon seit 2014 jedes Jahr eine große Gruppe von Mitarbeitern frei, damit diese sich sozial engagieren können. Niklas Liebetrau

Im Haus Hebron in Treptow-Köpenick werden die Flure bunt angestrichen. Foto: Niklas Liebetrau

Alle für das Herbstfest

Beim Kiezclub Vital im Myliusgarten hat das „Stullenkommando“ am Freitag ordentlich geschmiert: „Schmalzbrote mit Gürkchen zur Stärkung für die Freiwilligen“, erklärt Ingrid Dedeleit. Im Hof des Kiezclubs Vital werkeln die Helfer, bauen Pavillons auf, bringen Kaffee, Grillgut und Instrumente.

Der "Gemeinsame Sache"-Aktionstag beim Kiezclub Vital. Foto: Corinna von Bodisco

Alles für das große Herbstfest, bei dem sich die Leute der zahlreichen Kiezclub-Gruppen von Yoga über Spanisch bis zur Hockergymnastik zum Feiern treffen.

Georg Stieler hilft seit vier Jahren überall im Club mit – vom Kaffee ausschenken bis zur Türschlossreparatur. „Wir sind für die Menschen im Kiez da, bieten ihnen einen Treffpunkt“, sagt die Leiterin Anke Westphal. Auf die Musik der „Volksmusik Oldies“ und des australischen Sängers Andrew Carrington freuen sich schon alle. Corinna von Bodisco

Spielen, basteln, backen mit Kids aus dem Kiez

Freiwillige beim Waffel- und Sandwichbacken beim Hoffest im Bohnsdorfer „Heim und Kiez“. Foto: Corinna von Bodisco

Alice steht hinter dem Waffeleisen und alle Bewohner wollen eine haben. Die 27-Jährige engagiert sich beim Hausfest, seit einem halben Jahr wohnt sie im Bohnsdorfer „Heim und Kiez“ des Unionhilfswerks in der Dahmestraße.

Falls sie mal umziehe, wäre „eine Kommune toll“, meint sie. Ein bisschen Kommune ist das Wohnheim ja auch: Wohnungslosen Menschen wird dort ein Obdach zur Verfügung gestellt.

Aktuell seien es etwa 80 Bewohner, darunter viele Familien, erzählt die Organisatorin Melanie Büchner. Dank der Interessengemeinschaft zur Förderung junger Menschen und Peter Sonnenberg konnte das Fest finanziert werden.

Zehn Bewohner halfen bei der Vorbereitung, darunter André Machajewski. Er finde es schade, dass bald in ein betreutes Wohnen zu ziehen, „weil ich so gut mit den Leuten hier klarkomme“. Doch heute ist erst mal Tischtennis, Beutel bemalen und Waffelessen angesagt. Corinna von Bodisco