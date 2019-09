Vor dem historisches Rathaus Friedrichshagen steht ein langer Tisch mit bunten Blumen und Bindegrün. Dahinter stehen etwa zehn Helfer: Sie schneiden, binden Sträuße und verschenken sie an Senioren, die zufällig vorbeilaufen.

„Wir wollen einen Impuls setzen, um Menschen Freude zu machen“, sagt Simone Ulrich-Bochmann. Seit sechs Jahren helfe sie bei der Aktion der Sozialstiftung mit. Einen Bringservice gibt es auch: Wolfgang Weiß lädt dafür eine Kiste Sträuße auf sein Fahrrad und fährt sie an private Adressen.

Bestellt wurden Blumen für etwa 130 Sträuße, da ist in zwei Stunden einiges an Binde- und Verschenkarbeit zu tun. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Gernot Klemm verschenkt beim "Gemeinsame Sache"-Aktionstag auch mit, Ehrenamtsförderung „wird im Bezirk groß geschrieben“.

Der "Gemeinsame Sache"-Aktionstag beim Kiezclub Vital. Foto: Corinna von Bodisco

Beim Kiezclub Vital im Myliusgarten hat das „Stullenkommando“ ordentlich geschmiert: „Schmalzbrote mit Gürkchen zur Stärkung für die Freiwilligen“, erklärt Ingrid Dedeleit. Im Hof des Kiezclubs Vital werkeln die Helfer, bauen Pavillons auf, bringen Kaffee, Grillgut und Instrumente.

Alles für das große Herbstfest, bei dem sich die Leute der zahlreichen Kiezclub-Gruppen von Yoga über Spanisch bis zur Hockergymnastik zum Feiern treffen.

Georg Stieler hilft seit vier Jahren überall im Club mit – vom Kaffee ausschenken bis zur Türschlossreparatur. „Wir sind für die Menschen im Kiez da, bieten ihnen einen Treffpunkt“, sagt die Leiterin Anke Westphal. Auf die Musik der „Volksmusik Oldies“ und des australischen Sängers Andrew Carrington freuen sich schon alle.