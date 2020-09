„Pünktlich zum Spätsommerstart kommt mit der Bewegung auch der grüne Daumen in den Kiezklub“ - das Motto haben die Ehrenamtlichen im Kunger-Kiez in Treptow mehr als genau genommen. Um 14 Uhr sollte die Putzaktion eigentlich erst beginnen. Die fleißigen Helfer kamen schon vorher. Jetzt strahlen Hof und Garten im neuen Glanz - alles picobello aufgeräumt, die Sträucher beschnitten und die Fliesen gefegt. Zur Stärkung gab es Kartoffelsalat.

Ein halbes Jahr war der Klub geschlossen und die grüne Oase hinter dem Gebäude wurde von der Schule nebenan als Raucherecke genutzt. Jetzt ist alles wieder hübsch, lädt zum Verweilen ein und das Zusammenkommen im Klub ist auch wieder möglich. Sophie Rosenfeld

Repair-Café in Treptow

Das Café „Grenzenlos“ ist ein gemütlicher Ort zum Kaffee trinken, Kuchen essen in Treptow. Regelmäßig aber wird das Café ein Ort gegen die Wegwerfkultur. Das Café wird zum „Repair Café“, zur Werkstatt für die kleine Dinge des täglichen Lebens. Wenn ein Küchengerät kaputt ist oder der CD-Player nicht mehr funktioniert, wird hier im Café mit viel Werkzeug und Material getüftelt, repariert oder handwerkliches Wissen weitergeben.

Um defekte Geräte wieder in Gang zu bekommen, gibt es im „Grenzenlos“ keine Grenzen. Am Aktionstag kamen Helfer*innen aus dem Kiez, aber auch Besucher aus England und Italien vorbei. Wer möchte: An jedem zweiten Freitag im Monat von 16-19 Uhr kann jeder kommen, um mit Liebe zum Detail Hand anzulegen. Sophie Rosenfeld

Rund ums Nähen in Köpenick

Nähen, Häkeln, Stricken, Sticken: Auf dem Parkplatz am Müggelschlößchenweg in Köpenick ging es richtig zur Sache - und ans Garn. Beim Kreativ- und Repaircafé des Nachbarschaftszentrum BENN wurde aus alter Kleidung und Stoffresten mit Kreativität und Fingerspitzengefühl etwas Neues geschaffen. Sophie Rosenfeld