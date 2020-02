Nach Bürgerprotesten gegen den enormen Wasserverbrauch der geplanten Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide kommt der Wasserverband Strausberg-Erkner heute zu einer außerordentlichen Verbandsversammlung zusammen. Zuvor hatte der Verband Bedenken geäußert, ob die Trinkwasserversorgung gesichert ist, wenn die Tesla-Fabrik kommt. Diese benötigt für seine Produktion geschätzt 372.000 Liter Wasser - pro Stunde. Tesla will dies aber noch durch Effizienzmaßnahmen senken.

Wasserverband Strausberg-Erkner: "Öffentliche Trinkwasserversorgung ist gefährdet"

Die Sorge um das Wasser in Grünheide um Umgebung wurde unter anderem durch eine Pressemitteilung des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE) Mitte Januar ausgelöst. "Der WSE hat alle Beteiligten der Landesbehörden bereits von Beginn an auf umfangreiche und schwerwiegende Probleme mit der Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung hingewiesen", heißt es in der Mitteilung. Dies gelte anders als allgemein berichtet auch für die erste Ausbaustufe. Wenn jemand abgesehen vom zuständigen Wasserversorger eine Genehmigung zur Grundwasserförderung erhalte, sei die "öffentliche Trinkwasserversorgung gefährdet."

Tagesspiegel Background Mobilität & Transport E-Mobilität, Logistik in der Stadt, Verkehrspolitik: Das Briefing zu Mobilität und Transport. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Jedoch würden die Einwände vom Landesamt für Umwelt und dem Umweltministerium nicht ernst genommen, viele Fragen seien offen. Zudem befinde sich Teslas Baugebiet in einer Trinkwasserschutzzone. Das WSE kommt zu dem Schluss: "Kurzum: Gegenwärtig kann weder die Trinkwasserversorgung noch die Schmutzwasserentsorgung in dem von Tesla gewünschten Zeitrahmen gewährleistet werden."

Bürgermeisterin von Strausberg bemängelt mangelnde öffentliche Informationen

Die Bürgermeisterin von Strausberg, Elke Stadeler, die gleichzeitig stellvertretende Vorsitzende des WSE ist, kritisierte in diesem Zusammenhang die fehlende Information für die Öffentlichkeit. "Ich bemängele, dass ich nur aus der Presse erfahren habe, dass die Wassersicherheit nicht gewährleistet ist", sagte Stadeler dem Tagesspiegel. "Die Leute sind unsicher, aber sie brauchen ein Gefühl der Sicherheit." Deswegen habe man für Mittwoch eine öffentliche außerordentliche Verbandsversammlung einberufen, auf der über die Wassersituation in der Region im Zusammenhang mit dem Bau des Tesla-Werkes informiert werden soll.

Von Kalifornien nach Grünheide. Tesla will in Brandenburg bauen. Foto: dpa

Möglichkeit zur Akteneinsicht endet

Nach einem Monat geht die Frist für die Einsicht von Unterlagen des US-Elektroautobauers Tesla zur Genehmigung seiner geplanten Fabrik in Grünheide bei Berlin zu Ende. Nur noch bis zum Mittwoch 24.00 Uhr gibt es die Möglichkeit, in den Antrag und weitere Dokumente zu sehen. Wer sich gegen die Pläne wenden will, kann das aber schriftlich noch bis zum 5. März machen.

Das Bürger-Informationsbüro von Tesla in Grünheide, in dem die Unterlagen zum Zulassungsverfahren für die geplante Fabrik eingesehen werden können, sollte ursprünglich bis zu diesem Dienstag geöffnet bleiben. Tesla habe seine Sprechzeiten im Büro für Nachfragen der Bürger aber nun bis zum 27. Februar verlängert, teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Ebenfalls am Dienstag wurde bekannt, dass ein bayerischer Verein eine Klage gegen die Fabrik erwägt.

Bürgerversammlung mit Tesla-Vertretern

Wie berichtet, will Tesla auf einem Gelände nahe der Autobahn 10 eine Fabrik bauen, in der ab dem Sommer nächsten Jahres bis zu 500.000 Elektrofahrzeuge vom Band rollen sollen. Das Verfahren zur Genehmigung läuft derzeit. Der Antrag und weitere Unterlagen von Tesla sind bisher im Landesamt für Umwelt in Frankfurt (Oder), in den Rathäusern der Gemeinde Grünheide und der Stadt Erkner sowie im Amt Spreenhagen ausgelegt.

An diesem Mittwoch lädt Tesla Bürger zu einer weiteren Informationsveranstaltung in den Grünheider Ortsteil Hangelsberg (Oder-Spree) ein. Mit Blick auf die geplante Fabrikansiedlung wolle das Unternehmen den Menschen vor Ort zeigen, wie die Mitarbeiter Teslas gemeinsam die Energie- und Verkehrswende beschleunigten, hieß es in einer Mitteilung auf der Internetseite der Gemeinde.

Auf 300 Hektar soll die Tesla-Fabrik entstehen. Foto: dpa

Steffen Schorcht von der Bürgerinitiative sagte, es gebe eine Menge Gerüchte und Ängste unter den Bürgern, auch was die Ansiedlung von Zulieferern und Dienstleistern, den Neubau von Wohngebieten und den Straßenbau angehe. Die Mitarbeiterinnen des Tesla-Büros bezeichnete er als kompetent und aufgeschlossen. Spezielle Fragen zur Lösung des Wasserproblems allerdings hätten sie mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht beantworten können. Da fehle der Dialog mit der Landesregierung.

Mehr zum Thema Verein aus Bayern gegen Tesla-Fabrik Mögliche Klage gegen den Bau der Gigafactory in Grünheide

Auch den Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Brandenburger Landtags in Potsdam beschäftigt Tesla weiter. Am kommenden Donnerstag (13. Februar) wollen die Abgeordneten über den Grundstückswert des Geländes der geplanten Fabrik sprechen. Tesla muss dem Land 41 Millionen Euro für die rund 300 Hektar zahlen. (dpa/Tsp)