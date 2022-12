Geplatztes Riesen-Aquarium in Berlin Spurensuche beginnt nach Aquadom-Unglück in Berlin

Uwe Abraham erfährt über einen Anruf um 6 Uhr morgens, dass der riesige Zylinder geplatzt ist. Der Geschäftsführer der Berliner Gesellschaft für Großaquarien betreibt den Aquadom, der in der Lobby des Radisson-Hotels in Mitte steht. Es ist das größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt, 16 Meter hoch und 11,5 Meter breit. Doch zunächst kommt er am Unfallort nicht durch: Alles ist weiträumig abgesperrt.

Ist es ein Terroranschlag? Anfangs sind sich die Behörden nicht sicher. Erst eine Stunde später steht er in der überschwemmten Lobby und weiß: Das riesige Aquarium ist komplett zerstört. Im Salzwasser schwammen rund 1.500 Meeresbewohner. „Alle Tiere im Aquadom sind tot“, sagt Abraham am Freitagvormittag zu der Katastrophe.

Ein ruckartiges Versagen der Statik habe den Zylinder zum Einsturz gebracht. Die Flutwelle von einer Million Liter Wasser riss Fische, Quallen und Sedimente mit Teilen der Hoteleinrichtung bis auf die Straße. Zwei Personen wurden verletzt, Hotelgäste mussten das Gebäude am Morgen verlassen. Wie konnte das passieren?

Innensenatorin Spranger vermutet Materialermüdung

„Die Gründe der Zerstörung sind noch unklar“, sagt Fabian Hellbusch, Sprecher der Union Investment GmbH, am Nachmittag. Der Immobiliengesellschaft gehört der gesamte Gebäudekomplex, das sogenannte DomAquarée. Mieter dort ist neben dem Radisson Hotel auch das Sea Life Berlin, das weitere Aquarien betreibt und zusammen mit dem Aquadom die Sea Life Unterwasserwelt bildet.

Die Schadenshöhe sei zum Zeitpunkt noch völlig offen, sagt Hellbusch. Auch, weil sich die Unfallstelle noch nicht vollständig besichtigen lässt. Der niedrige Salzgehalt des Wasser von drei Prozent ließe aber darauf schließen, dass für die Gebäudeteile keine Gefahr bestehe. „Auch umwelttechnische Schäden können wir ausschließen“, sagt Hellbusch.

Zuvor hatte sich Berlins Innensenatorin Iris Spranger geäußert. „Die Ermittlung zur Ursache ist natürlich noch nicht abgeschlossen, erste Anzeichen deuten jedoch auf eine Materialermüdung hin“, sagte die SPD-Politikerin. Der Aquadom wurde 2004 gebaut und vor zwei Jahren umfassend modernisiert. Nach einer pandemiebedingten Pause wurde es im Juni wieder in Betrieb genommen.

Der Aquarien-Hersteller Florian Schuran hält ein Materialversagen als Ursache für das Platzen des Berliner Riesenaquariums für gut möglich. „Das Becken ist 18 Jahre alt und besteht aus mehreren Klebenähten. Das sind dann immer die Schwachstellen, die in dem Falle versagen können“, sagte der Geschäftsführer der Firma New Wave.

Eine Sabotage des zylindrischen Beckens könne sich der Experte aber nicht vorstellen: „Solche Becken werden statisch berechnet. Wenn in solchen Fällen Leib und Leben in Gefahr ist, wird da auf äußerste Sicherheit acht gegeben.“

Das säulenförmige Aquarium war einem Korallenriff nachempfunden, die Wassertemperatur betrug tropische 26 Grad. Besucher konnten mit einem gläsernen Aufzug in der Mitte der Säule hochfahren und die Meeresbewohner bestaunen.

Rettungsaktion für Fische aus Nachzuchtbecken

Für Uwe Abraham geht es am Freitag um das Leben Tiere, die sich noch im Gebäude befinden. In mehreren Becken im Untergeschoss des Aquadoms wurden besonders gefährdete Arten nachgezüchtet, 500 Süß- und 200 Salzwassertiere „Zum Glück sind alle heil geblieben“, sagt Abraham.

Einige davon kommen in das benachbarte Sea Life, andere werden zum Berliner Zoo und zu anderen provisorische Anlagen gebracht. Nach der Untersuchung des Gebäudes sollen alle Tiere wieder zurückkommen, sagt Abraham. Und wie es aussieht, haben doch noch einge Fische aus dem Aquadom überlebt: 35 Tiere sollen es sein, so Abraham.

Neben den noch lebenden Fischen müssen auch sämtlichen Hotelgästen in der Zwischenzeit den Standort verlassen. Kein Fahrstuhl funktioniert mehr, auch die technischen Anlagen für den kleineren Aquarienbetrieb könnten Schaden genommen haben.

Durch die Zerstörung des Aquadoms und den Tod seiner Meerestiere erleiden Beschäftigte mehrerer Firmen einen großen Schaden. Wie viele es genau sind, kann Uwe Abraham nicht sagen. Es sei eine lange Kette aus Leistungen, die extern in Auftrag gegeben worden wären.

Zehn Personen beschäftigt seine Gesellschaft am Standort. Einige von ihnen werden weiter gebraucht, wenn die Fische in die Untergeschosse zurückkehren. Mit einem Schlag beschäftigungslos werden mehrere Taucher, die den Dom täglich gereinigt und die Fische gefüttert haben. (mit dpa)

