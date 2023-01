Gerangel mit Verkäuferin Berliner Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl in Drogerie

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der in einer Drogerie am Alexanderplatz in Mitte Waren gestohlen und eine Verkäuferin geschubst haben soll.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Tatverdächtige am 28. Dezember 2021 gegen 8.20 Uhr in der Drogerie im Untergeschoss des S-Bahnhofs Alexanderplatz Waren gestohlen haben. Als eine Mitarbeiterin ihn darauf ansprach, sei es zu einem Gerangel gekommen. Der Tatverdächtige soll die Angestellte zur Seite geschubst haben und unerkannt geflohen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen sowie um weitere sachdienliche Angaben.

Der Tatverdächtige soll Waren in einer Drogerie im S-Bahnhof Alexanderplatz gestohlen haben. © Polizei Berlin

Nach dem Diebstahl soll es zu einem Gerangel mit einer Angestellten der Drogerie gekommen sein. © Polizei Berlin

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in Moabit unter den Telefonnummern 030-4664574118 oder 030-4664574100 (außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 030-4664571100), per E-Mail an dir5k41@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

