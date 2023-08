Geschlagen und mit Steinen beworfen Polizei sucht nach Angreifer in Berliner Straßenbahn

Mit Bildern einer Überwachungskamera (zum Fahndungsaufruf) sucht die Kriminalpolizei nach einem mutmaßlichen, unbekannten Angreifer. Der Tatverdächtige soll einen 59-Jährigen in einer Straßenbahn in Weißensee angegriffen haben. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise auf Identität oder Aufenthaltsort des Mannes und seiner Begleiterin.

Gegen 22 Uhr am Freitagabend, den 7. April 2023, soll sich der Vorfall in einer Tram der Linie 4 in Weißensee ereignet haben. Kurz vor der Haltestelle Buschallee soll der Tatverdächtige das 59-jährige Opfer demnach mehrfach mit der Hand auf ein Ohr geschlagen haben. Nach dem Aussteigen an dieser Haltestelle soll der Unbekannte zudem mit einem Stein aus dem Gleisbett auf den Mann geworfen haben.

Fahndungsfoto Körperverletzung in Straßenbahn – Kriminalpolizei bittet um Mithilfe © Polizei Berlin

Der Gesuchte war in Begleitung einer Frau, die als mögliche Zeugin ebenfalls gesucht wird.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, richtet diese an die Kriminalpolizei der Direktion 1 in der Pankstraße. 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-173131, per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.