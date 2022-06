Russische Komiker sollen sich gegenüber dem ARD-Magazin "Kontraste" dazu bekannt haben, hinter dem Fake-Telefonat mit Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zu stecken. Das berichtet der RBB am Mittwoch.

Demnach will sich das Duo "Vovan und Lexus" als der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko ausgegeben haben und per Videotelefonat mit Giffey und weiteren europäischen Bürgermeistern gesprochen haben. Am Donnerstag werde man Videoaufzeichnungen aus allen Gesprächen im Netz veröffentlichen, kündigte einer der Komiker demnach an.

Nach der Fake-Videoschalte am vergangenen Freitag will Giffey zeitnah mit ihrem echten Kiewer Kollegen Vitali Klitschko sprechen - und sich dabei zusätzlich gegen eine erneute Manipulation wappnen.

Geplant sei ein Videoanruf, vor dem es einen wie auch immer gearteten Test auf Echtheit des Gesprächspartners geben werde, kündigte die SPD-Politikerin am Dienstag an. „Wir werden das ganz eng mit der (ukrainischen) Botschaft abstimmen.“ Angedacht sei das Gespräch noch vor ihrem Urlaub, also „in den nächsten Tagen“ bis Mitte Juli. Verabredet sei, es auf Deutsch zu führen.

Am vergangenen Freitag hatte Giffey per Video mit einer Person gesprochen, die zwar wie Klitschko aussah, aber nicht Klitschko war. Nach einiger Zeit waren ihr wegen verschiedener Fragen ihres Gegenübers Zweifel gekommen, ob sie mit dem echten Kiewer Bürgermeister verbunden war. Das Gespräch endete dann vorzeitig.

Inzwischen wurde bekannt, dass auch die Bürgermeister von Wien, Madrid, Budapest und Warschau auf ähnliche Weise hereingelegt wurden wie Giffey. Die Berliner Regierungschefin sprach am Dienstag von einer völlig neuen Dimension. „Das bedeutet eine massive Veränderung von Kommunikation und von Prüfnotwendigkeiten, ob diejenigen, die an solchen Gesprächen teilnehmen, wirklich die sind, die sie vorgeben zu sein.“ Das habe Auswirkungen auf die Demokratie und „auf die Art, wie wir kommunizieren“. (Tsp,dpa)