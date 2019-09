Jeder von uns würde seinen gesamten Vorrat an Tomatensuppe sofort gegen die von Andy Warhol künstlerisch überhöhten Campbells-Dosen tauschen – keine Chance für Normalverdiener. Aber auch andere Nahrungsmittel können Kunst und damit wertvoll werden werden, wie wir am Kunstdruck „21 Crisp“ sehen. Der ist aktuell vor allem deshalb interessant, weil er aus einer Galerie in Mitte gestohlen wurde.

Wert? Die Polizei sagt dazu nichts, aber wenn sie mit Bild fahndet, wird er vermutlich den Preis einer Schachtel mit diesen Keksen weit übersteigen, sehr weit.

Mehr zum Thema Museum für Fotografie Berlin Was bei Helmut Newton daheim an der Wand hing

War es ein Auftragsdiebstahl? Oder hat jemand das Bild mitgenommen, um es bei Ebay zu verticken? Wenn einer kommt und damit ihren gebrauchten Benz bezahlen will: Einfach mal 4664-944405 anrufen und beim LKA fragen, ob das in Ordnung geht.