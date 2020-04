CDU-Landeschef Kai Wegner will 500-Euro-Gutschein für Pfleger und Polizisten

Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner möchte, dass Mitarbeiter in Krankenhäusern und Supermärkten einen Wertgutschein in Höhe von 500 Euro bekommen. „Ich bin sehr beeindruckt von den vielen Helden des Alltags, zum Beispiel in den Supermärkten, den Krankenhäusern, den Gesundheitsämtern oder bei der Berliner Polizei“, sagte Wegner der „Berliner Morgenpost“ (Montag). „Als Anerkennung schlage ich deshalb einen City-Scheck in Höhe von 500 Euro für jeden, der derzeit die Stadt am Laufen hält, vor“, so der CDU-Landeschef. „Das wäre gleichzeitig ein Konjunkturprogramm und würde unsere heimische Wirtschaft stärken.“

Der Wertgutschein solle Mitarbeitern in allen systemrelevanten Berufen zugute kommen und in Form einer Scheckkarte überreicht werden, so dass der Betrag nicht nur in einzelnen Geschäften ausgegeben werden könne, teilte der Sprecher des CDU-Landeschefs am Montag mit. Außerdem sollten die 500 Euro steuerfrei sein.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) will sich für Bonuszahlungen an das Pflegepersonal einsetzen: „Ich bin mit Vivantes und Charité im Gespräch, um den Pflegekräften direkt zu helfen mit einer Bonuszahlung, damit die auch mal jetzt gewürdigt werden mit ihrer Arbeit“, sagte er in der RBB-„Abendschau“ am Sonntag.

Wie am Wochenende bekannt wurde, will die Staatsregierung in Bayern allen Pflegekräften für ihren oftmals aufreibenden Einsatz in der Corona-Krise eine steuerfreie Bonuszahlung von 500 Euro zukommen lassen. „Wir in Bayern reden nicht nur darüber - wir machen das. Wir werden 500 Euro als Bonus an alle Pflegekräfte zahlen“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der „Bild am Sonntag“.

Den Bonus sollen nach Angaben eines Regierungssprechers alle Pflegekräfte in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Alten-, Pflege- und Behindertenheimen bekommen - insgesamt 252.000 Angestellte. Den Freistaat koste dies unterm Strich 126 Millionen Euro.

Die bayrische Bonuszahlung soll an diesem Dienstag im Kabinett beschlossen werden und das Geld so bald wie möglich bei den Pflegekräften ankommen. (dpa)