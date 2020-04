Rettungsschirm für Berliner Sportvereine

Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) will am nächsten Dienstag im Senat ein Konzept für einen Rettungsschirm für gemeinnützige Sportvereine in Berlin vorlegen, die wegen der Coronakrise in existenzielle Schwierigkeiten geraten. Darüber habe er sich mit dem Landessportbund (LSB) bereits verständigt, sagte Geisel am Donnerstag in der Fragestunde des Abgeordnetenhauses.

Diese Sportvereine seien "ein Rückgrat der Gesellschaft", sagte der Senator. "Ich rechne entsprechend mit solidarischen Beschlüssen des Senats." Er plädierte auch an Mitglieder von Sportvereinen, die es sich leisten könnten, ihre Beiträge weiter zu bezahlen. Geisel kündigte darüber hinaus Vorschläge zur Unterstützung von Profivereinen und -veranstaltern in Berlin an, die einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 250 Millionen Euro jährlich für Berlin erwirtschafteten. "Auch das müssen wir im Senat besprechen."

Zurückhaltend äußerte sich der Sportsenator zur Möglichkeit, über Einzelsportarten hinaus auch Möglichkeiten zu schaffen, auch wieder in kleinen Gruppen Sport zu treiben. Dafür sei eine gesicherte Datenlage nötig. Die gesundheitlichen Auswirkungen der jüngsten Lockerungen der Kontaktbeschränkungen vom 21. April würden frühestens ab 6. Mai sichtbar, so Geisel. "Wir sind gut beraten, uns Schritt für Schritt vorzutasten." Der Senat sei sich aber bewusst, dass den Sportvereinen zusätzliche Möglichkeiten eingeräumt werden sollten.

Befragt nach seiner Meinung zu Geisterspielen der Fußball- Bundesliga sagte Geisel: "Wenn dies unter Infektionsschutzgesichtspunkten möglich ist, stehe ich dem persönlich nicht im Wege".