Kalayci: "Tag der Hoffnung" - Erste Impfdosen in Berlin und Brandenburg eingetroffen

Die ersten Biontech-Impfdosen haben Berlin am Samstag, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) auf Twitter schrieb. Demnach sei die Lieferung um 10.20 Uhr in Berlin eingetroffen. Der Impfstoff wird aus Sicherheitsgründen zunächst an einem zentralen geheimen Ort gelagert. Die Gesundheitsverwaltung hatte zuvor mitgeteilt, dass Berlin am Samstag zunächst 9750 Impfdosen von Biontech erhalten soll. Am Montag folgen 19.500 weitere, zwei Tage später noch einmal 29.500. Insgesamt sind für Dezember knapp 59.000 Impfdosen für Berlin vorgesehen. Die Impfungen sollen am Sonntag, dem 27. Dezember bei Bewohnern von Pflegeheimen beginnen.



„Auch wenn es noch einige Zeit dauern wird, bis wir die sogenannte Herdenimmunität erreichen werden, ist der heutige Tag ein Tag der Hoffnung“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Samstag. „Dennoch bitte ich alle, halten Sie die AHA-Regeln ein und bleiben Sie zu Hause.“

Für die Impfungen müssen die rund 29.000 Bewohner der Berliner Senioren- und Pflegeheime nicht in eines der sechs neuen Berliner Impfzentren kommen. Für sie sind in ganz Berlin mobile Impfteams unterwegs, von denen es insgesamt 60 gibt.

Deren Einsatzzentrale ist im alten Terminal C des Flughafens Tegel untergebracht. Das Einsatzzentrum hat die Routen für die Impftouren festgelegt. Zu den Impfteams gehören jeweils ein Arzt oder eine Ärztin, Fachkräfte zur Aufbereitung des Impfstoffs und zwei Bundeswehrsoldaten für die Betreuung und die Dokumentation.

Außerdem sollen auch die Mitarbeiter der Pflegeheime geimpft werden. Dafür geht am Sonntag um 14 Uhr das mit gut 80 Impfkabinen größte der sechs Berliner Impfzentren in Betrieb. Es ist in der Arena-Halle in Treptow untergebracht, die sonst zum Beispiel für Konzerte genutzt wird.

Auch in Brandenburg ist die erste Lieferung des Impfstoffs gegen das Coronavirus eingetroffen. Die 9750 Impfdosen seien am Vormittag angeliefert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Aus Sicherheitsgründen werde auch hier der Impfstoff von Biontech/Pfizer an einem geheimen Ort gelagert.

Die Impfungen in Brandenburg mit einem mobilen Team sollen am Sonntag in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis Oberspreewald-Lausitz beginnen. Von Dienstag an sollen Mitarbeiter in den Krankenhäusern geimpft werden. Die Eröffnung zweier Impfzentren in Potsdam und Cottbus ist für den 5. Januar geplant. Dort sollen zunächst über 80-Jährige vorrangig geimpft werden. (mit dpa)