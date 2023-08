Getötete 31-jährige Frau in Spandau Berliner Staatsanwaltschaft will sich Montag äußern

Eine 31-jährige Frau wurde am Samstagabend tot in einer Wohnung im Ortsteil Falkenhagener Feld in Spandau gefunden. „Die Umstände weisen auf ein Tötungsdelikt hin“, so ein Sprecher der Polizei Berlin auf Anfrage des Tagesspiegel. Zuvor hatte die B.Z. über den Fall berichtet.

Ein Hinweis aus der Bevölkerung hat die Beamten auf die tote Frau im Stadtteil Falkenhagener Feld aufmerksam gemacht. Gegen 18.40 Uhr wurde die 31-Jährige dann in einer Wohnung im Germersheimer Weg von Einsatzkräften der Polizei gefunden. Sie hatte Stichverletzungen und konnte nicht mehr reanimiert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Noch im Laufe des Tages soll es eine Obduktion der Leiche geben. Die Berliner Staatsanwaltschaft und Polizei haben für Montag eine gemeinsame Stellungnahme angekündigt.

Der Fall ist nicht das einzige Tötungsdelikt an einer Frau in letzter Zeit. Erst letzte Woche wurde eine 85-Jährige in Berlin-Köpenick erdrosselt. Mitte August hatte der gewaltvolle Tot einer Gastronomin in Berlin-Schöneberg Aufsehen erregt. In Brandenburg tötete kurz zuvor ein Mann seine Ehefrau. (Tsp)