Getöteter Hertha-Fan Vor dem Berliner Landgericht erklärt der Angeklagte sein Bedauern

Nach dem Tod eines 55 Jahre alten Hertha-Fans vor rund neun Monaten hat der Angeklagte Brandon H. vor dem Berliner Landgericht einen Schlag gestanden und Bedauern geäußert. „Es tut mir unendlich leid“, erklärte der inzwischen 25-Jährige zu Prozessbeginn am Freitag.

Er fühle sich verantwortlich. Zu dem Faustschlag habe er allerdings erst ausgeholt, nachdem er „provoziert und geschlagen“ worden sei. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Rostock Körperverletzung mit Todesfolge vor.

Der gelernte Hafenlogistiker soll am 19. Mai 2022 nach dem Fußball-Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV im Berliner Olympiastadion dem Hertha-Fan mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dadurch sei dieser ungebremst zu Boden gefallen und mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufgeschlagen. Dies sei für H. vorhersehbar gewesen, heißt es in der Anklage. Der 55-Jährige habe ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Er starb rund einen Monat später in einem Krankenhaus.

Streit an Kreuzung beim Olympiastadion

Der Angeklagte erklärte weiter, er sei alkoholisiert gewesen und habe nach dem Fußballspiel als Beifahrer in einem Auto gesessen. Dabei soll er ein Hansa-Rostock-Trikot getragen haben. Laut dem Angeklagten soll der 55-Jährige an einer Kreuzung in der Nähe des Stadions kurz die Weiterfahrt des Mannes und seines Begleiters behindert haben. Er habe auf die Motorhaube geschlagen. Als er den Mann zur Rede habe stellen wollen, sei es zu einem Streit gekommen.

Der Tatverdächtige konnte schließlich identifiziert und im August vergangenen Jahres in Untersuchungshaft genommen werden. Er wurde jedoch wenig später vom weiteren Haftvollzug verschont. Für den Prozess sind sieben weitere Verhandlungstage vorgesehen. (dpa/AFP)

