Getöteter Taxifahrer in Berlin Tatverdächtiger in Untersuchungshaft – Festnahme in Schleswig-Holstein

Im Fall des in Berlin-Grunewald tödlich verletzten Taxifahrers sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft. Er sei am Samstag festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Abend. Sie bestätigte einen Bericht der „B.Z.“. Weitere Informationen – etwa zur Identität des Mannes oder zu den Umständen der Festnahme – gaben die Ermittler noch nicht preis.

Am Sonntag berichtete der „rbb“, dass der Tatverdächtige in Schleswig-Holstein festgenommen worden war. Dies habe der Sprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden, Sebastian Büchner, dem Sender bestätigt.

Ein Passant hatte den 49-jährigen Taxifahrer am Donnerstagmorgen gefunden, wie eine Polizeisprecherin mitgeteilt hatte. Trotz erster Rettungsversuche durch Zeugen vor Ort sei der Mann später in einem Krankenhaus gestorben. Der oder die Täter seien geflüchtet, hatte die Polizei mitgeteilt. Die Hintergründe der Tat seien unklar.

Eine Mordkommission hatte die Ermittlungen übernommen. Grunewald ist ein Ortsteil im Südwesten Berlins und ein Waldgebiet mit Seen. Bekannt ist die Gegend für prunkvolle Villen und teils prominente Bewohner. (dpa)

