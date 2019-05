Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Spandau erlitt am Sonnabendmorgen einer der beiden Kontrahenten durch ein Messer eine Schnittverletzung im Gesicht. Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 2.35 Uhr in einem Café in der Seegefelder Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und einem 49-Jährigen gekommen. Im Zuge des Streits soll der Jüngere dem Älteren mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser ein Cuttermesser aus seiner Tasche gezogen und dem 29-Jährigen hiermit Schnittwunden im Gesicht und am linken Ohr zugefügt haben soll.

Zeugen waren dann dazwischen gegangen, so dass es zu keiner weiteren Eskalation der Auseinandersetzung kam. Bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizei hielten die Zeugen den 49-Jährigen fest und übergaben ihn dann an die Beamten. Nach einer Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam wurde er wieder entlassen. Eine ärztliche Behandlung lehnten beide Männer ab. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung dauern an. (Tsp)