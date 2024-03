Gewalttat am Checkpoint Charlie Mann in Berliner Innenstadt angeschossen und gestorben

Nahe dem Checkpoint Charlie in Berlin ist am Sonntag ein Mann angeschossen worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er starb, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Zum Hintergrund der Tat machte die Polizei am Montag zunächst keine Angaben.

Das Opfer soll von mehreren Kugeln getroffen und auf dem Gehweg zusammengebrochen sein, berichtet die „B.Z.“. Rettungskräfte sollen den Mann wiederbelebt haben.

Die Polizei hat den Tatort an der Touristenattraktion Checkpoint Charlie abgesperrt, nachdem ein Mann angeschossen wurde. © dpa/Manuel Genolet

Fotos eines Reporters zeigen Polizisten, die Männer auf Schmauchspuren untersuchen. Eine Person soll laut Zeugen festgenommen worden sein, wie „B.Z.“ und T-Online berichten.

Die Tat ereignete sich an der Kreuzberger Zimmerstraße nahe dem Checkpoint Charlie. Der ehemalige Grenzübergang des geteilten Berlins gehört heute zu den bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt. (dpa, Tsp)