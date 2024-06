Gewalttat Busfahrer in Berlin-Lübars beleidigt und mit Messer bedroht

Ein Mann hat in Berlin-Reinickendorf einen Busfahrer mit einem Messer bedroht und beleidigt. Der Unbekannte soll den 57-Jährigen am Mittwochnachmittag im Stadtteil Lübars unmittelbar nach dem Einsteigen in das Fahrzeug angegangen sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Busfahrer habe den Mann daraufhin aufgefordert, den Bus zu verlassen - das tat er. Der 57-Jährige blieb unverletzt.

Etwa 40 Minuten später begegnete der Busfahrer dem Mann laut Polizei aber erneut. Den Angaben zufolge schmiss er eine Bierflasche auf den vorbeifahrenden Bus. Dabei sei das seitliche Fenster des Busses beschädigt worden. Der Mann flüchtete unerkannt.

