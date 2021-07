Nachdem ein 59-jähriger Mann am Freitag per Notruf bei der Polizei eine Gewalttat angekündigt hat, fahndet die Berliner Polizei nun mit einem Großaufgebot am Berliner Hauptbahnhof nach dem Mann. Insgesamt 300 Beamte seien in und um den Hauptbahnhof im Einsatz.

Gegen 12.30 habe der Mann bei der Polizei angerufen. Laut einer Polizeisprecherin sei seine Ankündigung aber ziemlich unkonkret formuliert gewesen. Genauere Angaben machte die Sprecherin nicht.

Fahnder der Landespolizei hätten bereits die Identität des Verdächtigen ermittelt, dies erleichtere die Suche. Bisher sei der Mann noch nicht gefunden worden (Stand: 15.30 Uhr), trotzdem bestehe keine akute Gefahrenlage.