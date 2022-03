Es war eine eindringliche Bitte der Regierenden Bürgermeisterin. In der vergangenen Woche schrieb Franziska Giffey (SPD) „an alle Beschäftigten des Landes Berlin“, wie es im Briefkopf des dreiseitigen Papiers hieß. Der Grund: Giffey suchte unter den 120.000 Angestellten und Beamten Menschen, die im neuen Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mithelfen können.

Benötigt wurden mindestens 400 Mitarbeiter, „die an den Registrierungsschaltern die Aufnahme der Personaldaten und Ausstellung der Unterbringungszuweisung übernehmen“. Dafür brauche Berlin „dringend freiwillige Helferinnen und Helfer aus den Dienststellen des Landes Berlin“, die drei Wochen lang in Tegel tätig sein können. Auch beim Krisenstab der Sozialverwaltung und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) gab es Bedarf.

Doch die rund 26.000 Mitarbeiter der Polizei bekamen das Schreiben ihrer obersten Dienstherrin, das an alle Beschäftigten des Landes ging, gar nicht erst zu sehen. Deshalb konnten sie auch nicht, wie von Giffey offiziell mitgeteilt, „bei Ihren Dienststellen für die Anmeldung im Ukraine-Flüchtlingshilfe-Personalpool“ vorsprechen. Auch von der Anmeldung per E-Mail bei der Finanzverwaltung erfuhren sie nicht.

Polizeiführung und Senatsinnenverwaltung hatten entschieden, das Schreiben Giffeys nicht weiterzuleiten. Eine Polizeisprecherin erklärte: „Aufgrund der Vielzahl wahrzunehmender Aufgaben und insbesondere der möglichen weiteren Steigerung der Aufgaben erfolgte im Einvernehmen mit der obersten Dienstbehörde keine Steuerung des Schreibens an die Mitarbeitenden der Polizei Berlin.“

Polizeibeamte hatten dennoch aus den Medien davon erfahren und wollten sich für den Hilfseinsatz melden. Schließlich bekamen doch noch alle Mitarbeiter der Polizei den Brief – der nämlich war am vergangenen Freitag auch Thema im Hauptpersonalrat der Berliner Verwaltung, welcher ihn dann an die Belegschaft verschickte.

Elf Tage nach Giffeys Schreiben informiert Polizeiführung Beschäftigte

Am Mittwoch fragte der Tagesspiegel bei der Polizei nach, ob sie es ihren Beschäftigten nicht erlaube, sich für den dreiwöchigen Hilfseinsatz anzumelden und daran teilzunehmen. Am Donnerstagmorgen dann, elf Tage nach Giffeys Schreiben, informierte die Polizeiführung dann auch die Beschäftigten – aber nicht über das Schreiben der Regierenden: Um 9.52 Uhr erschien im Intranet der Polizei eine Meldung mit der Überschrift: „Polizei Berlin entsendet keine Dienstkräfte für den landesweiten Ukraine-Flüchtlingshilfe-Personalpool“.

In den wenigen Zeilen dankte die Führung „allen, die sich freiwillig engagieren möchten“ – „im Einvernehmen mit der Senatsinnenverwaltung entsenden wir jedoch kein Personal“. Begründet wird die Entscheidung damit, „dass die Polizei Berlin im täglichen Dienst und auch darüber hinaus bereits originär in das Krisenmanagement eingebunden ist.“ Daher liege der Fokus „auf dem polizeiinternen Personalbedarf“.

Am Dienstag hatte Giffey nach der Senatssitzung gesagt: Sollten die freiwilligen Meldungen für den Personalpool nicht ausreichen, könne man auch noch auf die Polizei zurückgreifen. Bis Donnerstagabend meldeten sich 437 Beschäftige für den Hilfseinsatz an. Sie werden wohl auch gebraucht, denn der Hilfseinsatz soll auch auf die Sozialämter in den Bezirken ausgeweitet werden.

Polizei: Seit Kriegsbeginn viele Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit

Die Polizei verweist darauf, sie sei bereits jetzt in weiten Teilen neben den sonstigen Aufgaben intensiv mit der Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine gebunden. Als Beispiel nannte sie eine „erhöhte Versammlungslage, Personen- und Objektschutz, Ermittlungen im Landeskriminalamt, Unterstützung der Aufnahme von Flüchtenden in Berlin“. Je nach der weiteren Entwicklung in der Ukraine sei auch nicht auszuschließen, dass „zeitnah aus allen Bereichen der Polizei Berlin bestimmte Aufgaben unterstützt werden müssen“.

Die Gesellschaft erwarte, dass die Polizei bei einer Überlastung einzelner anderer Behörden oder unterstützender Organisationen „zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung breit unterstützt“. Das sei bereits seit Beginn des Krieges deutlich geworden, sagte die Sprecherin. „Hierfür hat die Polizei Berlin einen eigenen Krisenstab eingerichtet und führt lageangepasste offene und verdeckte polizeiliche Maßnahmen, insbesondere am Ankunftszentrum des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten, am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und am Hauptbahnhof, durch“, sagte sie.

Dort würden auch sämtliche Unterstützungsbitten koordiniert. Zudem habe die Polizei am Hauptbahnhof, am ZOB und am Bahnhof Südkreuz mobile Wachen eingerichtet. Von dort aus erfolge eine „enge und regelmäßige Abstimmung sowie ein Informationsaustausch“ mit der Bundespolizei, der Sozialverwaltung und Helfergruppen.