Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) verzichtet nach Tagesspiegel-Informationen auf eine weitere Kandidatur für den SPD-Landesvorsitz. Ihm soll Franziska Giffey folgen - in einer Doppelspitze mit dem Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh.

Giffey soll wohl im Mai auf dem Parteitag als Nachfolgerin kandidieren. Die Bundesfamilienministerin soll zudem Spitzenkandidatin für die nächste Berliner Wahl im Herbst 2021 werden. Dieses Personaltableau wurde dem Vernehmen nach am Dienstagabend in einem ausgewählten Kreis von Bezirkschefs besprochen, an dem Müller, Giffey und Saleh teilnahmen. Müller will am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz öffentlich darüber informieren.

Müller will derweil in den Bundestag wechseln, der wie das Abgeordnetenhaus im kommenden Jahr gewählt wird. Ihm würde in diesem Fall voraussichtlich Platz 1 der SPD-Landesliste vorab garantiert.

